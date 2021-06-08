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«Ночной бухгалтер». ФНС будет строить с вами партнерские отношения. Всем приготовиться!

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Есть два вида...кхм, извращений: кто-то строит любовь и партнерство на экране, а кто-то — с теми, с кого собирает налоги. Глава ФНС заявил, что залог партнерских отношений налоговой и бизнеса — «клиентоцентричные» сервисы и услуги. А налоговое законодательство должно стать «комфортным для налогоплательщика»

Даешь комфорт и эффективность в массы

Даниил Егоров убежден, что все сервисы и услуги от государства должны ориентироваться на каждого человека, быть доступными и понятными ему. Равно как и налоговые.

Поэтому ФНС ведет большую работу — совершенствует систему электронного документооборота и налогового администрирования. Законодательство станет «комфортным для налогоплательщиков», чтобы бизнес «спокойно занимался своими делами».

В переводе на человеческий язык: налоговикам нужно всеми способами найти подход к каждому налогоплательщику, чтобы с каждого получить максимум налогов и пополнить бюджет.

Но главное условие для этого — работа всех систем без сбоев (ну хотя бы, с минимумом сбоев). Совместимо ли оно с реальностью?

Об одной из знаменитых налоговых систем — АСК НДС-2 и о том, как налоговики вычисляют схемы с НДС — новый бесплатный вебинар 15 июня. Не забудьте зарегистрироваться.

Все хорошо, прекрасная маркиза

Работа.ру провела исследование и выяснила, что самые дорогие вакансии для дистанционщиков сейчас — аналитик 1С и начальник отдела интернет-маркетинга.

А по безработице рекордные показатели среди регионов — в кавказских республиках, Тыве и на Алтае.

И как же все-таки здорово, что у нас есть статистика — без нее бы мы не знали, как хорошо работаем, говорили еще в знаменитом «Служебном романе».

Ибо откуда бизнесу брать рабочие места, когда он до сих пор не выкарабкался из кризиса? Рассказываем всю правду о госпомощи для МСП в небольшом обзоре.

Про всякие СЗВ

Полезности, чтобы вы взяли на заметку.

Во-первых, если новый сотрудник так и не приступил к работе, придется сдать отменяющую форму СЗВ-ТД.

Во-вторых, если компания самостоятельно нашла и исправила неточности в СЗВ-М, то штрафовать ее нельзя. Это, кстати, свежее решение из судебной практики.

Некоторые важные нюансы и по СЗВ-ТД, и по СЗВ-М можно узнать в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка» про электронные трудовые книжки.

Бухгалтерское

Перечисляем удержания из зарплаты работника: как заполнить платежку? Разобрались в свежем письме Федерального казначейства и рассказываем вам детали.

В первоначальную стоимость ОС можно включить расходы на зарплату работников и взносы: так сказал Минфин.

Ваша очень дождливая редакция

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