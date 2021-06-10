«Ночной бухгалтер». Власти решили взяться за некоммерческие фонды и сделать их всех общественно полезными

Все экономические проблемы в стране наконец-то решены, и Госдума приняла закон о личных фондах. Теперь все фонды будут либо личными, либо общественными. Точнее, общественно-полезными.

Беспощадный русский нейминг

Общественно-полезный общественный фонд — не каламбур, а реальность нашего времени. Все дело в том, что по новому закону все фонды в стране разделят на личные и «не личные» — то есть общественно-полезные. И все бы хорошо, да только авторы закона, похоже, забыли о существовании категории «общественные». Вот и получилось... то, что получилось.

По новому закону фонды не обязаны проходить перерегистрацию и менять уставы, но те, которые будут созданы после 1 марта 2022 года, будут регистрировать уже по новым правилам.

Трудовое

Разъяснение от Минтруда по следам прошедших майских: зарплата за месяц не должна уменьшаться из-за утвержденных выходных дней с 4 по 7 мая. Надеемся, у вас так и есть.

В милллион первый раз Минтруд высказался про неактуальность четырехдневки. А еще про то, что 31 декабря все же сделают праздничным. Правда, за счет другого праздника, который еще не выбрали.

Драматичная история из «Красного уголка бухгалтера» про компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении. Что делать, если компенсировать не хотят?

Про поддержку

В бюджете — дефицит, надо как-то пополнять, поэтому и происходит повышение налогообложения богатых и крупного бизнеса, заявили в Минфине.

Впрочем, есть и куда более странные нападки на крупный бизнес. Например, в Совфеде предложили запретить крупным ритейлерам работать в выходные и по ночам. А знаете, зачем? Чтобы поддержать таким образом малый бизнес.

Налоговая, конечно, бизнесу тоже «помогает» своим пристальным контролем. Рассказываем, как не навлекать на себя подозрения и спокойно работать, не нарушая закон.

Диплом — не главное?

Дискуссия о важности образования для бухгалтера среди наших читателей продолжается: большинство уверены, что главное — не образование, а знания и практика. Мы не будем спорить насчет «вышки», но скажем, что постоянно учиться бухгалтеру точно надо. И вот вам несколько возможностей стать более ценным специалистом от Центра обучения «Клерка»:

Хочешь не хочешь, а новые технологии меняют нашу реальность, и от многих из них — например, от ЭДО — жизнь и в самом деле становится проще. Сейчас на ЭДО вплотную решило переходить государство, а значит, бизнесу нужно быть к этому готовым. Какие документы скоро станут цифровыми и как эффективно с ними работать, расскажем на специальном курсе от TerraLink 24 июня. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.

Ваша общественно-полезная редакция