«Ночной бухгалтер». Отчет о вакцинации в Москве можно сдать позже, но проверок бизнеса будет больше

Кнут и пряник от столичных властей: сроки сдачи отчета по вакцинации продлили, QR-коды отменили, но пригрозили бизнесу очередными проверками.

Вы, конечно, молодцы, но

Бухгалтеры опять мучаются с отчетами по вакцинации. Кто-то из разработчиков сайта mos.ru опять что-то нажал и оно сломалось — а иначе непонятно, почему количество сотрудников по компаниям там значительно превышает реальные данные.

Тем временем власти всех хвалят: темпы вакцинации, мол, стали такие замечательные, что можно даже парочку послаблений сделать. Например, продлить сроки сдачи отчета по вакцинации до 22 июля. А в общепите отменить QR-коды.

Но все было бы слишком хорошо, если бы в происходящем не было подвоха. И вот ловите, распишитесь: общепит обещают регулярно проверять на предмет соблюдения органичений.

Ну и конечно, главное, что вовремя. Мерам по вакцинации уже больше месяца, а Роспотребнадзор и Минтруд только сейчас будут направлять работодателям по ним разъяснения. Может, поручение от правительства об этом шло к ним почтой России? Или летело с почтовым голубем?

Цитата дня

И мнение, как говорится, хорошее, и выводы интересные: Геннадий Зюганов заявил, что россияне частично сами виноваты в повышении пенсионного возраста.

«Людям пора заканчивать отсиживаться и ворчать. Надо активнее участвовать в массовых мероприятиях. Власть больше всего этого боится!» — заявил он.

Вот что близость выборов животворящая делает.

Про ИП

Индивидуальному предпринимателю на заметку. Состав профвычета у ИП на общей системе налогообложения аналогичен списку расходов организаций на этой же системе.

Если ИП платит добровольные взносы в ФСС, то ФСС должен оплачивать ему больничный. В том числе и первые три дня.

О том, на что еще обратить внимание при выборе ИП как формы бизнеса, рассказывает эксперт в онлайн-курсе «Клерка»: на него как раз сейчас скидка.

Про самозанятых

Свежее разъяснение от Минфина: в налоговой базе для самозанятого его расходы не учитываются.

Бухгалтеры интересуются: будут ли проблемы с налоговой, если в торговле работает продавец-самозанятый? Могут быть, конечно. И доказать налоговикам, что это не подмена трудовых отношений, может быть проблематично.

Постскриптум

Как доказать, что ты не верблюд (в смысле доказать налоговикам на допросе, что ты бел и чист)? Разбираемся в статье.

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