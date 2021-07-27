«Ночной бухгалтер». Налоговики опять взялись за однодневки, но доначисляют невиновным

Будет ли однодневка возмещать то, что вам доначислили из-за неё на проверке? Ежу понятно, что нет, вот налоговики и кошмарят добросовестные компании вместо пустышек. А суды их поддерживают.

Запах революции

Компания получила доначисления от налоговиков: контрагент ввел ее в заблуждение, оказавшись пустышкой-однодневкой, а компании теперь отвечать перед инспекторами.

Помните нашумевшее «письмо года» ФНС про статью 54.1 НК? Там, среди прочего, говорится про возможность взыскать налоговые убытки компаний с контрагентов, виновных в их причинении. Между тем, заказчику из нашей истории пришлось дойти до Верховного суда, чтобы доказать недобросовестность контрагента.

Впрочем, все ли так однозначно?

— Попытка взыскать убытки с фиктивного контрагента в связи с доначислением недоимки достойна внимания, — считает юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области Руслан Зафесов. — Возникает вопрос: для каких целей проделывать такой трюк? Если для того, чтобы переложить бремя уплаты налогов на контрагента, то это, мягко говоря, бесперспективно. Ведь контрагент зачастую не просто так признается фиктивным, а значит, у него как минимум отсутствуют какие-либо ресурсы, в том числе денежные средства. Но если размер недоимки образует крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов и руководству компании грозит тюремный срок, то решение суда о взыскании убытков в подобном случае может дополнительно свидетельствовать о добросовестном характере действий компании.

Недавно на «Клерке» писали о новых ориентирах налоговиков, где они сами говорили, что, мол, классические однодневки — больше не тренд, они ими не интересуются. Выходит, в этом вопросе намечается революция?

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