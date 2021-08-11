Вот это помощь так помощь: налоговики предлагают бизнесменам единый налоговый платеж, а взамен обещают сами все распределять. Говорят, будет сплошное удобство. Чая только с печеньками не хватает.

Ищем кроликов (возможно, подопытных)

Разговоры про единый налоговый платеж для бизнеса шли давно, и вот сейчас, похоже, механизм всерьез решили реализовать — и даже разрабатывают систему для этого.

Планируется, что стать участником системы и платить все налоги одним платежом можно будет добровольно. Это смогут сделать как компании, так и ИП.

Заманчивое предложение. Только где гарантия, что не будет никакой путаницы с распределением платежей? Или система — приложение или раздел на сайте — не сломается в любой момент?

Снова так много вопросов и так мало ответов.

— Инициатива ФНС по введению с конца 2022 года единого налогового платежа для компаний и ИП является большим шагом навстречу налогоплательщикам, которым (по задумке ведомства) теперь будет гораздо проще производить расчеты с государством, — считает Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области. — Более того, переход в такой формат взаиморасчетов сделает процедуру налоговых отчислений понятной и прозрачной. Вообще, в последние годы ФНС сделала многое для цифровизации и повышения эффективности налогового контроля. Безусловно, простота и удобство использования единого налогового платежа могут многих подкупить. Но при условии, что электронный сервис будет работать без технических сбоев, налогоплательщик сможет контролировать платежные операции, а коммуникация между плательщиком и налоговым инспектором будет оперативной и четко регламентированной.

Из очень важного

Вчера на встрече с Михаилом Мишустиным Даниил Егоров сообщил, что бизнес привыкает к системе прослеживаемости. Интересно, конечно, что это за бизнес такой, потому что процессы-то совсем не налажены. Только сейчас официально утвердили, например, формы документов для работы в системе, в частности, для сдачи отчетности.

При декларировании доходов физлиц за 2021 год будет применяться новая форма 3-НДФЛ: рассказываем подробности.

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Клиент всегда прав? Вообще-то, не всегда

Если вы — бухгалтер-аутсорсер, то отлично знаете ситуацию, когда клиент обесценивает проведенную вами работу или вовсе отказывается платить (не знаете? Ну вы похоже новичок, да?). Что делать в таком случае, обсуждают клерки.

Советы бухгалтеру насчет того, как поступить в такой ситуации, мы собрали в записи вебинара Ларисы Магафуровой, ведущего эксперта в бухгалтерском аутсорсинге, которая на этом, что называется, не одну собаку съела. Ловите ссылку.

Про бумажки

Спросили у эксперта, что он думает про неправомерность неправильно составленных требований налоговиков: скорее читайте и берите на заметку.

А еще составили подробный мануал о том, как заполнить платежку на сайте налоговой — тот еще квест.

Ну заживем же

Хроники предвыборной лихорадки: ЛДПР предлагает установить МРОТ на 2022 год в размере 20 тыс. рублей. Вот это сумма, конечно.

Немного подробностей о том, как будущая пенсия работников поможет работодателю сэкономить на налогах уже сейчас — а вы знали?

Ваша немного пасмурная редакция