«Ночной бухгалтер». Не женат? Докажи! Из-за отмены штампа о браке в паспорте у людей начинаются проблемы в банках

«Гениальная» инициатива отменить обязательный штамп о браке в паспорте может обернуться проблемой почти для любого россиянина. В частности, банкам, например, нужны дополнительные справки и подтверждения.

Ход конем

Принудить людей использовать платные услуги государство, конечно, не может (ну то есть прямым текстом не может) — нужен ход конем. Похоже, именно таким стала громкая история с отменой обязательных штампов в паспорте о браке.

У этой идеи есть много последствий, которые могут стать очень неприятными для людей. Отставим в сторону тот факт, что мужа / жену не пустят в реанимацию к супругу без свидетельства о браке (к счастью, такое не с каждым и не каждый день бывает).

Но вот вам проблема актуальнее: банки будут требовать у людей дополнительные справки о семейном положении.

Получить такие справки сейчас можно в ЗАГСе. Стоимость госпошлины при этом — 200 рублей.

Дело в том, что теперь отсутствие или, напротив, наличие штампа о браке в паспорте не является для банка доказательством статуса клиента. А риски того, что банку подадут неправильную информацию, есть. Зачем кредитной организации проблемы со сделками, например, по залогу недвижимого имущества?

В общем, судите сами.

Да ладно

В Минцифры заявили, что с кражей личных данных на Госуслугах нужно бороться. (Да не может такого быть! Разве могут быть кражи с такого надежного портала?) Ну а если серьезно, то на проблемы с информационной безопасностью Госуслуг жалуются очень многие, а между тем, функций (и данных, соответственно) на портале становится все больше.

Тем временем бумажные паспорта хотят заменить на смарт-карты. Астанавитесь! Мы еще с электронными трудовыми не разобрались. Какие паспорта?

Кстати, об электронных трудовых книжках на «Клерке» есть очень классный онлайн-курс :)

Вообще сегодня день странных новостей, потому что в предвыборной лихорадке депутаты от КПРФ внезапно решили вернуть старый пенсионный возраст и внесли в ГД законопроект (ну самим не смешно?).

А в Совете по правам человека заявили, что вместо четырехдневки в России надо вводить нормальные зарплаты. Это да, мысль хорошая. Свежая!

Бедный, бедный упрощенец

Налоговики ничего, похоже, не собираются делать со своими программами, которые опять рассылают предпринимателям на УСН требования сдать декларации по НДС:

ФНС рассказала, надо ли компаниям на УСН 6% хранить документы по расходам. Спойлер: да.

Ситуация. Стройка, ООО на УСН 15%, работников нет, надо восстановить учет. Сколько бухгалтеру за это брать, обсуждают клерки.

О том, как работать бухгалтеру с любой организацией, чтобы не попасть на нарушения закона, поговорим на бесплатном вебинаре 3 сентября.

Ваша оставьте уже паспорта в покое редакция