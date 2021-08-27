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«Ночной бухгалтер». Попасть в налоговую с юристом теперь проблема

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Инспекторы считают, что в налоговую на допрос директор или главбух может приходить только с адвокатом.

Очевидная пурга

Налоговики не пускают на допрос юриста с доверенностью. Только адвоката. Отличилась московская налоговая.

В законе нет такой нормы, это нарушение прав налогоплательщика.

Если вы с таким встретитесь, пишите жалобу начальнику ИФНС, а лучше сразу в региональное УФНС.

2 сентября проводим бесплатный вебинар про ноу-хау налоговиков при допросах. Юрист расскажет, как вам защитить себя и компанию от давления налоговиков. Записывайтесь.

Чистые, как слеза налоговика, советы

Почему вам не нужен:

1Сное

Ответы на вопросы наших подписчиков:

Про этот стандарт учета очень много вопросов, кстати. Сделали отдельный онлайн-курс про ФСБУ 5/2019. Его надо применять уже с этого года практически всем компаниям. Успевайте разобраться, пока не пошли штрафы.

Ваша в последнюю пятницу лета грустная редакция

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