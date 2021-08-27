«Ночной бухгалтер». Попасть в налоговую с юристом теперь проблема

Инспекторы считают, что в налоговую на допрос директор или главбух может приходить только с адвокатом.
Очевидная пурга
Налоговики не пускают на допрос юриста с доверенностью. Только адвоката. Отличилась московская налоговая.
В законе нет такой нормы, это нарушение прав налогоплательщика.
Если вы с таким встретитесь, пишите жалобу начальнику ИФНС, а лучше сразу в региональное УФНС.
2 сентября проводим бесплатный вебинар про ноу-хау налоговиков при допросах. Юрист расскажет, как вам защитить себя и компанию от давления налоговиков. Записывайтесь.
Чистые, как слеза налоговика, советы
Почему вам не нужен:
- Обнал: тратим деньги ООО легально;
- Требования из ИФНС: если сдать налоговикам корректировку с уменьшением суммы налога к уплате хотя бы на один рубль — прилетит требование пояснить, почему меньше. С приложением документов.
- Такие корпоративы: каждый третий работодатель запретил непривитым приходить на корпоративы;
- Такой МРОТ: с этим даже в Госдуме согласились.
1Сное
Ответы на вопросы наших подписчиков:
- Каким документом оформить возврат аванса покупателю;
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Про этот стандарт учета очень много вопросов, кстати. Сделали отдельный онлайн-курс про ФСБУ 5/2019. Его надо применять уже с этого года практически всем компаниям. Успевайте разобраться, пока не пошли штрафы.
Ваша в последнюю пятницу лета грустная редакция