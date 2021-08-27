«Ночной бухгалтер». Попасть в налоговую с юристом теперь проблема

Инспекторы считают, что в налоговую на допрос директор или главбух может приходить только с адвокатом.

Очевидная пурга

Налоговики не пускают на допрос юриста с доверенностью. Только адвоката. Отличилась московская налоговая.

В законе нет такой нормы, это нарушение прав налогоплательщика.

Если вы с таким встретитесь, пишите жалобу начальнику ИФНС, а лучше сразу в региональное УФНС.

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Чистые, как слеза налоговика, советы

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