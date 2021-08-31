Налоговики рассказали, как быть со счетами-фактурами, если товаров из списка прослеживаемых у вас нет.

Выдохните

Можно сказать, камень упал с плеч бухгалтеров (кто, как не они, мучается с прослеживаемостью в первую очередь?). ФНС объяснила, что бизнес может не формировать графы 12-13 в счете-фактуре или в УПД со статусом «1», если в нем нет подлежащих прослеживаемости товаров.

Ну спасибо, скажете вы, вовремя. А если мы уже поставили эти графы? Поставьте прочерк или оставьте их пустыми, ничего сложного.

Проверить товары, которые подлежат прослеживаемости, можно, кстати, на сайте налоговиков, там сделали специальный сервис. Это нужно, если по условиям товары подходят, но поставщик, например, не указал регистрационный номер их партии.

Здесь мы хотели написать о том, как тяжело приходится бизнесу с системой прослеживаемости, но зачем, если вы и так это знаете? Лучше скорее выдохните, словите дзен к концу рабочего дня и зарегистрируйтесь на ближайший бесплатный вебинар «Клерка». Будет, как всегда, много полезного.

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Сколько?

Это главный вопрос для бухгалтера, а особенно он важен перед началом работы. Сколько брать за ИП на патенте с тремя работникми? Предлагайте свои варианты.

Кстати, а сколько работников в бухгалтерии у вас? Мы тут небольшой опрос запустили.

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Ваша словившая дзен редакция