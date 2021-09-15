«Ночной бухгалтер». В регионах пошли проверки, откуда у безработных деньги на жилье

Власти считают, что купить квартиру можно, только если работаешь. Вообще-то мы с ними согласны, хотя бывают и исключения. Но теперь регионы будут создавать специальные комиссии, чтобы узнать, откуда у безработных финансы на дорогое жилье.

Даешь борьбу с коррупцией

Истории про целые квартиры с пачками денег и слитками золота, похоже, не дают покоя местным властям: в Саратовской области изобрели новый способ борьбы с коррупцией. Там задумали выяснить, насколько законно приобретают дорогое жилье люди, которые официально не работают.

И вроде бы мысль-то здравая: в самом деле, вряд ли все эти господа получили свои миллионы в наследство. А может, они и вовсе чьи-то родственники (ну мы-то с вами понимаем, чьи, например). Но есть один странный нюанс: заниматься вопросом будет не профильное ведомство, а так называемые «межведомственные комиссии».

Если бы это были, например, налоговики, то все это можно было бы логически объяснить, говорит Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист.

— Действия налоговиков в таком случае — самая обычная сегментация целевой аудитории, то есть разделение потенциальных «налогоплательщиков- уклонистов» на подгруппы по соответствующим параметрам. Смотрят на отсутствие у физического лица постоянных (периодических) отчислений НДФЛ (им самим или лицом, выступающим его налоговым агентом) и имущественное положение физлица.

Но чем будут заниматься такие «межведомственные комиссии»? Имитировать деятельность, считает Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области.

Ведь если по большому счету разобраться, то полномочия подобных комиссий неясны. Может, они попросту будут только на бумаге?

Про трудовые отношения

Сразу много нового для работодателей.

Во-первых, с 1 января 2022 в центры занятости надо будет отчитываться о вакансиях, сокращениях и так далее.

Во-вторых, Роструд рассказал, что если работник захочет уволиться на испытательном сроке, то сообщить начальству об этом он может за три дня. А уволить его должны на четвертый.

Еще один трудный вопрос законом толком не решен, поэтому разъяснения, опять же, дал Роструд. Если ИП-работодатель умер, то законность увольнения с этого места работы может признать только суд.

Зарплатное

Клерки обсуждают старый как мир вопрос: как объяснить шефу, что прибавление новых обязанностей за старую зарплату — это гм... нехорошо?

Теперь МРОТ в Санкт-Петербурге будет аж на 460 рублей больше. Это же целых две (или даже три) чашки кофе в кофейне. Представляете!

Что рассказали налоговики

Что ИП на УСН может в середине года перейти на ПСН по той же деятельности (кстати, про патент у нас послезавтра классный будет вебинар). А еще (но это уже Минфин рассказал) — что контроль за онлайн-кассами впишут в Налоговый кодекс. Для этого там появятся специальные новые статьи.

А вот как с этим всем разобраться и не сойти с ума — объяснят эксперты в «Клерк.Премиум». Это целый комплекс полезностей для бухгалтера — и курсы, и вебинары, и консультации, и разборы законодательства. Ближайшие пару дней на подписку огненная скидка :)

Недавно на «Клерке» мы собрали в обзор топ самых крутых стартапов для бухгалтера и нам прилетело: а почему, мол, подробней не расскажете? Исправляемся. На очереди первая проблема — морока с первичкой в любой бухгалтерии. Крутые ребята из Entera нашли ее решение! Теперь у них есть классный сервис для автоматизации ввода первички в 1С. Коротко о том, что дает: экономит ваше время и деньги: это пакетный ввод первички в 1С (ввод по одной накладной, например, занимает всего две минуты);

дает высокую точность распознавания;

защищает ваши данные. А еще у программы простой интерфейс и крутая техподдержка. Не верите? Попробуйте сами, прямо сейчас

Ваша за борьбу с коррупцией редакция