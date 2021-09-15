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Если работодатель-ИП умер, увольняться придется через суд

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Признать законность увольнения, если работодатель-ИП умер, может только суд. А запись об увольнении в трудовую вносит новый работодатель.

Такой ответ дан в памятке Роструда на сайте Онлайнинспекция.рф.

Увольнение по причине смерти работника или работодателя относится к независящим от воли сторон.

При смерти работодателя, который являлся индивидуальным предпринимателем, за расторжением трудового договора работникам надо обращаться в суд.

То есть именно суд признает юридическую силу увольнения по этому основанию.

А вот запись в трудовую об увольнении по причине смерти прошлого работодателя-ИП вносит новый работодатель. Основание — решение суда.

Ранее такой вопрос задавали в «Красном уголке бухгалтера». Читать — тут.

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