«Ночной бухгалтер». Спортивный вычет по НДФЛ все ближе к реальности, а по другим вычетам вам вернут больше денег

Спорт — это жизнь, а еще залог нового вычета по НДФЛ. Сумму максимума по социальным вычетам, кстати, могут повысить.
Щедрая душа
Появилась конкретика по знаменитому «вычету на фитнес»: власти озвучили список услуг, по которым его можно будет получить. В списке услуги:
- по физподготовке и физическому развитию;
- по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях;
- по разработке программ занятий физкультурой, тренировочных планов.
Сам список организаций, за занятия в которых от государства можно будет получить деньги, по-прежнему пока не готов, но уже хотя бы есть критерии для него.
Предвыборное это или нет, но в Совете Федерации предложили поднять максимальный размер вычетов за лечение и обучение для многодетных и молодежи. Говорят, мол, что цены растут, а доходы уменьшаются. Да ладно, быть такого не может
Субсидиарное
Налоговики принудительно ликвидировали компанию, а теперь пытаются привлечь директора компании к субсидиарной ответственности. С делом разбирается Верховный суд.
Вместе с читателями мы разобрались в вопросах субсидиарки для учредителя при банкротстве компании. Сложный момент — почитайте, может, еще что-то добавите. Еще у нас про субсидиарную ответственность скоро будет бесплатный вебинар, кстати.
Уроки математики
В каких единицах измеряется объем? Вы точно скажете, что в кубических метрах, но...ошибетесь. Налоговики в одной из инспекций посчитали складские объемы в квадратных метрах и пытались в очередной раз доначислить. Суд преподал им урок математики.
Инспекторы якобы случайно выплатили «ковидную» субсидию ИП. Захотели вернуть, но суд сказал, что так нельзя. Надо было внимательно в документы смотреть, ибо предприниматель всю информацию предоставил верно.
И еще
Бухгалтеры будут рассчитывать больничные по новым правилам: рассказываем подробнее, почему.
Запись уникального вебинара о том, как защититься от совместных проверок налоговиков и полиции только сегодня можно забрать бесплатно. Поторопитесь!
Постскриптум
Интересное про разрывы по НДС: почитайте на досуге, даже если вас тоже достала эта тема, ведь сложностей с ней, увы, меньше не становится.
23 сентября в Санкт-Петербурге состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов».
Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим:
- что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
- как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
- как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;
- алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;
- как сделать активы недоступными для взыскания;
- и многое другое.
Будет много полезной информации и передовых методов. Опыт применения этих подходов создаёт, в среднем, налоговую нагрузку 2,5% к общему обороту, при полном обелении всей деятельности. А также сохранит вам заработанное.
Ваша слегка утонувшая в этом дне редакция