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«Ночной бухгалтер». Спортивный вычет по НДФЛ все ближе к реальности, а по другим вычетам вам вернут больше денег

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Спорт — это жизнь, а еще залог нового вычета по НДФЛ. Сумму максимума по социальным вычетам, кстати, могут повысить.

Щедрая душа

Появилась конкретика по знаменитому «вычету на фитнес»: власти озвучили список услуг, по которым его можно будет получить. В списке услуги:

  • по физподготовке и физическому развитию;
  • по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях;
  • по разработке программ занятий физкультурой, тренировочных планов.

Сам список организаций, за занятия в которых от государства можно будет получить деньги, по-прежнему пока не готов, но уже хотя бы есть критерии для него.

Предвыборное это или нет, но в Совете Федерации предложили поднять максимальный размер вычетов за лечение и обучение для многодетных и молодежи. Говорят, мол, что цены растут, а доходы уменьшаются. Да ладно, быть такого не может

Субсидиарное

Налоговики принудительно ликвидировали компанию, а теперь пытаются привлечь директора компании к субсидиарной ответственности. С делом разбирается Верховный суд.

Вместе с читателями мы разобрались в вопросах субсидиарки для учредителя при банкротстве компании. Сложный момент — почитайте, может, еще что-то добавите. Еще у нас про субсидиарную ответственность скоро будет бесплатный вебинар, кстати.

Уроки математики

В каких единицах измеряется объем? Вы точно скажете, что в кубических метрах, но...ошибетесь. Налоговики в одной из инспекций посчитали складские объемы в квадратных метрах и пытались в очередной раз доначислить. Суд преподал им урок математики.

Инспекторы якобы случайно выплатили «ковидную» субсидию ИП. Захотели вернуть, но суд сказал, что так нельзя. Надо было внимательно в документы смотреть, ибо предприниматель всю информацию предоставил верно.

И еще

Бухгалтеры будут рассчитывать больничные по новым правилам: рассказываем подробнее, почему.

Запись уникального вебинара о том, как защититься от совместных проверок налоговиков и полиции только сегодня можно забрать бесплатно. Поторопитесь!

Постскриптум

Интересное про разрывы по НДС: почитайте на досуге, даже если вас тоже достала эта тема, ведь сложностей с ней, увы, меньше не становится.

23 сентября в Санкт-Петербурге состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов».

Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим:

  • что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
  • как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
  • как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;
  • алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;
  • как сделать активы недоступными для взыскания;
  • и многое другое.

Будет много полезной информации и передовых методов. Опыт применения этих подходов создаёт, в среднем, налоговую нагрузку 2,5% к общему обороту, при полном обелении всей деятельности. А также сохранит вам заработанное.

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