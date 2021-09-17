«Ночной бухгалтер». От бухгалтеров требуют отчитываться за каждый шаг на удаленке

От бухгалтеров на удаленке стали требовать странные отчеты по времени: расписывать каждый разговор с поставщиком, каждое письмо в почте и каждый принятый документ. Но вообще-то это не совсем законно.

Не написано — значит, не было

Удаленная работа — дело хорошее, если, конечно, начальство адекватное. И не просит указать в отчете по времени каждый вдох-выдох или поход в туалет. Некоторым бухгалтерам-дистанционщикам прилетают недовольства от начальства: мол, недостаточно подробно все в отчете по времени расписано.

Хотят, чтобы было так:

Вид работы Какой отчет требуют от бухгалтера переписка в почте, решение текущих вопросов расписать, с кем общалась, по каким вопросам, к какому решению пришли заведение в 1С первичных документов расписать, какие поставщики разнесены, какие суммы и даты общение с поставщиками расписать что, с кем, и к какому выводу пришли

Как отбиваться от таких требований? Роструд сказал довольно четко: если требования отчетности в такой форме не прописаны в трудовом договоре или локальном нормативном акте организации, то и исполнять их работник не обязан.

Другой вопрос — почему вообще отчитываться нужно так подробно? Тут, вероятно, два варианта. Первый: ваш босс (или вся ваша компания) — серьезный бюрократ и требует подробной отчетности во всем. А второй — вам мягко дают понять, что...недовольны вашей работой. Вот что говорит Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву:

— На практике нередко встречаю приём — отчёт «фотография рабочего времени», который используют работодатели, чтобы дать работнику понять, что пора увольняться. Это своего рода психологическое давление, но в рамках закона (если, конечно, правильно оформлено). Правильно — это как? Во-первых, в должностной инструкции должны быть пункты о том, что работник готовит отчетность о своей работе именно в такой-то форме. Нужна инструкция о ведении отчета «фотография рабочего времени» с образцом отчета. Также нужен приказ, где указано, когда, кому и с какой периодичностью отчет сдается. Работник должен быть ознакомлен с этими документами. только в этом случае неисполнение отчетности может повлечь за собой выговор. Но одного этого мало для увольнения: скорее, все же, такая отчетность — способ психологического воздействия на человека.

Я календарь переверну...

...и снова 31 декабря, которое власти хотят сделать праздничным днем на постоянной основе.

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Что нового у любимых

Налоговики (о, как удивительно!) опять рассылают ошибочные требования. А если не ответите — барабанная дробь — заблокируют счет.

Немного инсайдерской информации: для малого бизнеса готовят новый налоговый режим. Если коротко, то ставки будут 7-8% для доходов, и 20% при доходах минус расходы.

А еще хотят повысить ставку налога на прибыль до 30%. Но не для всех — и это пока только предлагает Минфин.

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Поигрались и будет

Банки говорят, что «вольное» проставление штампов о браке и ранее выданных паспортах создает большой простор для мошенничества и просят вернуть все на круги своя.

Постскриптум

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