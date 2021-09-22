«Ночной бухгалтер». Власти объявляют войну зарплатам в конвертах

Вывести всех из тени в свет, говоря совсем простым языком — такой проект предложил Минтруд. Инициаторы говорят, что это должно помочь восстановить рынок труда. Вот только сами они в это верят?

Найдут ли скелеты в шкафу

Итак, Минтруд разработал проект по выявлению теневой занятости и ее лагализации. Сам перечень мер прессе пока не раскрывают, говорят только, что их отправили «на доработку». А сам проект создан в рамках поручений Путина.

Как именно будут находить и легализовать серые и черные зарплаты, пока непонятно. Говорят, что это должно помочь с восстановлением рынка труда. И тут сразу напрашивается вопрос: зачем восстанавливать-то, если всего три недели назад глава Минтруда сказал, что все восстановилось до «допандемийных» показателей?

В общем, как мудро заметили наши читатели:

«Ой, насмешили, хотели бы решить, давно уже решили бы, а не делали бы жалкие попытки»

Кажется, тут даже добавить нечего. Как говорится, плохому танцору... сами знаете что постоянно мешает. Потому что сейчас и с серыми, и с белыми зарплатами чувство уверенности в работодателях у людей одинаково непрочное: наткнуться на мошенников боятся все.

Опять что-то повысят

Нет, не зарплаты или пособия (выборы закончились, ну, совесть же иметь надо). Повысится налог на прибыль — как и для кого, сейчас будут обсуждать с бизнесом.

А еще, как ни странно, пенсии. Впрочем, не странно: с каждым годом суммы индексируются на все меньший процент, т.к. по задумке инфляция должна была уменьшаться. Скорректировать этот план, наверное, забыли.

Из неприятного

Носите антиковидную маску ниже носа на работе? Будьте готовы к тому, что компанию могут оштрафовать. Иной раз с проверкой может прийти даже местный минсельхоз, как вышло с героем этой истории.

Главбуху дали 2 года условно за кражу с расчетного счета. Не делайте так.

Учиться бухгалтеру нужно постоянно, но процесс становится все сложнее — один только выбор места обучения чего стоит! Экономим ваши деньги и время — рассказываем об Академии успешного бизнеса. Больше 15 лет в Академии учатся бухгалтеры, руководители, юристы и аудиторы. Среди тем бухгалтерских семинаров и курсов: отчетность и новые ФСБУ;

изменения по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и страховым взносам;

зарплата, подотчет, онлайн-кассы, учет основных средств;

налоговое планирование и проверки;

учет в отраслях (НКО, строительство);

МСФО. Особенно примечательно, что лектор и автор семинаров — известная среди бухгалтеров Эльвира Митюкова, практикующий аудитор и руководитель бизнеса, а в прошлом сама — бывший главный бухгалтер. Семинары можно пройти как очно, так и онлайн, приобретя видеозапись. Подробнее тут

С цифровых полей

Аббревиатуры ЭДО и ЭЦП заставляют в последнее время вздрогнуть чуть ли не каждого второго бухгалтера. Что, например, делать, если налоговики заблокировали ЭЦП?

Об этом и не только поговорим на бесплатном вебинаре 1 октября: не забудьте записаться.

А пока ловите полезную статью о том, как подключить ЭДО для работы с самозанятыми и физлицами, в частности.

Ваша хмурая, как сегодняшнее небо, редакция