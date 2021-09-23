«Ночной бухгалтер». Выездные проверки приедут ко всем, кто прикрывается самозанятыми

Работаете с самозанятыми? Спокойная жизнь вам точно не светит, налоговики придут ко всем, кого заподозрят в схемах с плательщиками НПД.

Будут мочить сами знаете где?

Тысячу и один раз каждая компания уже слышала, что прикрывать договорами ГПХ реальные трудовые отношения — вредно не только для здоровья, но и для чистоты перед законом. Тьма, что называется, сгущается еще больше: налоговики теперь смогут не только требовать пояснений, но и приезжать с выездными проверками ко всем, кого заподозрят в таких схемах.

Алгоритм такой: компанию проверяют на соответствие признакам подмены трудовых отношений сотрудничеством с самозанятыми. Если такое соответствие есть — добро пожаловать в план по выездным проверкам, ждите гостей.

Чего ждать от новых мер, объясняет Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области:

— В последнее время самозанятых часто используют для незаконной оптимизации налогов. Такие схемы налоговики сейчас находят с помощью специальной скоринговой системы. В системе можно анализировать периодичность и источники выплат, а также взаимосвязь самозанятых и их клиентов. Обычно компаниям заранее говорят о выявленных рисках — то есть, есть возможность признать нарушения и уточниться. Не думаю, что в случае принятия поправок, о которых идет речь, что-то сильно изменится. Скорее всего, будет формальное закрепление того, что налоговики выявляют сейчас и так.

Но на что все-таки обращать внимание компаниям? Никита Болтинский, адвокат, партнер Адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры», налоговый консультант советует:

— Учитывайте ключевые ошибки, которые можно допустить при работе с самозанятыми: установление регулярной фиксированной оплаты труда (например, 1-2 раза в месяц), выполнение работы с использованием оборудования и материалов налогоплательщика, характер работы аналогичен выполнению трудовых функций (работа в соотвествии с ПВТР, под контролем и в соответствии с наставлениями сотрудников налогоплательщика и т.п.). Эти критерии выработались в ходе правоприменительной и судебной практики.

По сути, ничего капитально нового. Но раз налоговики нашли новый способ припугнуть работающих с самозанятыми (а выездная проверка — не самая смешная шутка), то лучше все-таки выучить все эти критерии. И проверять себя периодически. Ибо мало ли что.

Да сказали же, что пофигу

Новости о мытарях прямо льются через край, мы даже не успеваем вам все рассказать. Вот буквально недавно на «Клерке» писали, что налоговики в ответ на угрозу банкротства компании ответили «ну, закрывайтесь». И вот продолжение темы.

Горькая драма из жизни компании, которую обанкротили налоговики, конечно, при этом не волнуясь о ее выживании: почитайте, может быть, вам повезет и вас такая история не коснется.

А в Челябинской области налоговики повально банкротят коммунальщиков — и это несмотря на наступление холодов. Просто треш.

Шеф, у нас идея

Как стимулировать молодежь создавать семьи? Повышать уровень жизни? Менять подходы к воспитанию? Давать больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне? А может, лучше...снизить НДФЛ для женатых и замужних? Да, именно такая появилась общественная инициатива. Оригинальный, конечно, взгляд на ситуацию у автора

О чуть более разумном. В бюро кредитных историй нужно вносить данные о покупках в рассрочку — потому что это тоже долговая нагрузка, говорят в Центробанке. На самом деле, довольно здравое рассуждение.

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Опять двадцать пять

Ковидное:

Постскриптум

У нас тут для вас классные вебинары поспели :) Есть в записи — про тот самый грозный 115-ФЗ и наличку. А есть и не в записи, который будет 5 октября — про новшества ФСБУ и ПБУ для бухгалтера. Забирайте что душе угодно.

Ваша подгоревшая немного, конечно, морально редакция