«Ночной бухгалтер». Так дадут или нет самозанятым больничные?

Самозанятым нужны больничные и отпуска, говорят со всех сторон и власти, и общественники. Но воз, как в той басне, пока и ныне там.

На честном слове

«Опора России» в очередной раз подняла вопрос с социальными гарантиями для СМЗ. Сейчас у этой категории предпринимателей по закону нет ни отпусков, ни больничных, ни декретов — все, по сути, держится на честном слове и хороших отношениях с заказчиками.

Платить взносы в тот же ФСС, например, самозанятый может только в статусе ИП.

Хватит это терпеть, говорят в «Опоре России». Надо дать возможность всем, кто на НПД, платить страховые взносы через приложение «Мой налог». Это значит, что тогда у них появится как минимум возможность брать больничные и декреты.

Мы узнали, что по этому поводу думают эксперты.

— На мой взгляд, это интересная идея, — считает Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву. — Пособия, связанные, например, с беременностью и уходом за ребёнком, выплачивает ФСС, поэтому, наверное, проблем в оформлении выплат не будет. Мне кажется, если эти вопросы решатся, это очень поспособствует увеличению количества самозанятых.

Комментирует Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита»:

— Отсутствие возможности получать социальные пособия — один из главных минусов НПД, особенно сильно он чувствуется в период пандемии, когда многим самозанятым приходится сидеть дома и болеть за свой счет. Что касается того, как это реализовать на практике, то мне кажется, что процесс не сложный: у ИП, например, такое право есть уж давно. С другой стороны, есть вопрос. Если самозанятому дать возможность платить добровольные взносы в ПФР и в ФСС, то останутся ли у режима плюсы по сравнению с ИП?

Занимательная статистика

Как известно, если б не было статистики, мы бы и не знали, как хорошо мы живем.

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Посткриптум о мытарях

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