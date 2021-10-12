«Ночной бухгалтер». Надежных контрагентов теперь будут искать в соцсетях

Только не во Вконтакте или Фейсбуке, а в новой соцсети, которую создают налоговики. Название просто отпад — «Климат-контроль».
Вашу маму и там, и тут показывают
«Климат-контроль» — это пока условное название для нового проекта налоговиков, который они должны были запустить еще в прошлом году.
Суть проекта в том, что с его помощью можно будет получить доступ к сведениям, которые составляют налоговую тайну. Это не соцсеть в классическом смысле термина, а система, которая будет работать, как соцсеть: налогоплательщик сможет сам «постучаться» в личный кабинет контрагента и получить сведения только с его согласия.
Похоже, это будет примерно как закрытый профиль в ВКонтакте, где у вас указана личная информация, а увидеть ее могут только те, кого вы добавите в друзья.
Мы попросили экспертное мнение, и вот что нам сказала Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting:
— Это может быть полезное нововведение, но вопрос в том, что данные в такой «соцсети» могут быть использованы против конкретной компании, которой будут пытаться создать плохую славу конкуренты. Все же «соцсеть» — это немного не тот уровень источника, который здесь необходим. Также возникает вопрос и о конфиденциальности сведений в такой сети. Если пользователи получают доступ к налоговой тайне, можно ли говорить о наличии тайны?
Что думаете, коллеги?
Про инфобез и персональные данные
Справедливороссы считают, что компании должны требовать согласие на обработку персданных, только когда это действительно необходимо для передачи товара или оказания услуги. А потом, мол, согласие должно терять юридическую силу.
Важная инструкция для бухгалтера о том, как защитить финансовую информацию и другие данные компании от нынче модных вредоносных рассылок — тут. Не проходите мимо, почитайте.
Нелегкие будни спецрежимов
Пара важных моментов:
- о том, как уменьшать стоимость патента ИП с работниками;
- и о том, как сдавать декларацию по НДС налоговым агентам на упрощенке.
Скандальное
Налоговики нашли новый способ пополнять бюджет: вынудили ИП доплатить налоги, заблокировав его кассу. Нельзя использовать шантаж? Не, не слышали.
Бедных бухгалтеров закидывают требованиями в двойном размере и доводят до ручки во время отчетности: смотрите новый выпуск нескучных новостей от «Клерка».
Как построить бизнес без признаков дробления? Подписывайтесь на новый блог TaxCoach: они все расскажут.
Про самозанятых
Собрали топ самых важных новостей о них: обязательно берите на заметку.
Самозанятых в стране все больше: уже около 3 миллионов! Как навести порядок, если таких исполнителей много, и не упустить ничего из документов? Поможет Qugo — платформа специально для работы с плательщиками НПД.
Qugo — это официальный партнёр ФНС, благодаря чему у сервиса есть много плюсов. Например:
- автоматическая проверка статуса НПД — выплата не уйдет физлицу;
- генерация чека по оказанной услуге в автоматическом режиме;
- создание и подписание посредством ЭЦП договоров и актов;
- автоматическое депонирование и оплата налога за исполнителя;
- выплата исполнителям по реквизитам любого банка.
И вам, и самозанятому с документами помогут, наведут порядок в выплатах и проконсультируют, если понадобится.
Ваша слегка в тумане редакция
«Клерк. Премиум» — закрытое сообщество бухгалтеров. Неограниченные консультации от экспертов «Клерка». Онлайн-курсы и вебинары.
Начните уже сейчас, успейте подписаться.