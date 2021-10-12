«Ночной бухгалтер». Надежных контрагентов теперь будут искать в соцсетях

Только не во Вконтакте или Фейсбуке, а в новой соцсети, которую создают налоговики. Название просто отпад — «Климат-контроль».

Вашу маму и там, и тут показывают

«Климат-контроль» — это пока условное название для нового проекта налоговиков, который они должны были запустить еще в прошлом году.

Суть проекта в том, что с его помощью можно будет получить доступ к сведениям, которые составляют налоговую тайну. Это не соцсеть в классическом смысле термина, а система, которая будет работать, как соцсеть: налогоплательщик сможет сам «постучаться» в личный кабинет контрагента и получить сведения только с его согласия.

Похоже, это будет примерно как закрытый профиль в ВКонтакте, где у вас указана личная информация, а увидеть ее могут только те, кого вы добавите в друзья.

Мы попросили экспертное мнение, и вот что нам сказала Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting:

— Это может быть полезное нововведение, но вопрос в том, что данные в такой «соцсети» могут быть использованы против конкретной компании, которой будут пытаться создать плохую славу конкуренты. Все же «соцсеть» — это немного не тот уровень источника, который здесь необходим. Также возникает вопрос и о конфиденциальности сведений в такой сети. Если пользователи получают доступ к налоговой тайне, можно ли говорить о наличии тайны?

Что думаете, коллеги?

Про инфобез и персональные данные

Справедливороссы считают, что компании должны требовать согласие на обработку персданных, только когда это действительно необходимо для передачи товара или оказания услуги. А потом, мол, согласие должно терять юридическую силу.

Важная инструкция для бухгалтера о том, как защитить финансовую информацию и другие данные компании от нынче модных вредоносных рассылок — тут. Не проходите мимо, почитайте.

Нелегкие будни спецрежимов

Пара важных моментов:

Скандальное

Налоговики нашли новый способ пополнять бюджет: вынудили ИП доплатить налоги, заблокировав его кассу. Нельзя использовать шантаж? Не, не слышали.

Бедных бухгалтеров закидывают требованиями в двойном размере и доводят до ручки во время отчетности: смотрите новый выпуск нескучных новостей от «Клерка».

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Про самозанятых

Собрали топ самых важных новостей о них: обязательно берите на заметку.

Самозанятых в стране все больше: уже около 3 миллионов! Как навести порядок, если таких исполнителей много, и не упустить ничего из документов? Поможет Qugo — платформа специально для работы с плательщиками НПД. Qugo — это официальный партнёр ФНС, благодаря чему у сервиса есть много плюсов. Например: автоматическая проверка статуса НПД — выплата не уйдет физлицу;

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Ваша слегка в тумане редакция