«Ночной бухгалтер». Денег не дадим: налоговая отказывает бизнесу в ковидных субсидиях

Налоговики массово отказывают компаниям в выплате субсидий на зарплаты работникам. Говорят, что ограничения ввели на региональном уровне, а не на федеральном. Поэтому и денег не будет.

Какие такие субсидии?

Еще летом, на волне новых коронавирусных ограничений, власти анонсировали очередную волну поддержки бизнеса. Обещали давать по половине МРОТ на каждого сотрудника пострадавшим отраслям. В сентябре вышло официальное постановление об этом.

А немного позже налоговики запустили даже специальный сервис, чтобы компании могли понять, положены ли им субсидии: там целый список критериев, которым надо соответствовать.

Теперь же выясняется, что никаких денег бизнес не получает. Компаниям и ИП отказывают в этом. А знаете, какая причина?

Мол, ограничения введены не федеральным оперштабом, а региональным. Ничего вам не положено.

По сути, налоговики, которые пишут такие отказы, руководствуются текстом того самого Постановления. Там очень скользкая формулировка условия о местонахождении получателя субсидии. Сказано, что такая компания или ИП должны находиться в регионе,

«в отношении которого оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации принято решение о введении ограничительных мер».

Видите сразу две загвоздки? Во-первых, не понятно, кто именно должен такие ограничения ввести (чем и пользуются налоговики сейчас).

Во-вторых — и это уже потенциальная проблема — ничего не сказано о точном характере мер. Это ограничения на работу конкретного бизнеса или запрет, то есть локдаун? Как понимать эту фразу?

В общем, есть четкое ощущение, что помощь никто толком не получит. Но звучало-то красиво (как всегда).

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