«Ночной бухгалтер». С сохранением заработной платы: Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Никто, конечно, не удивился, но свершилось: по всей стране вводятся нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы могут их начать раньше или продлить.

ОПЯТЬ

Простите, но другого слова мы не подобрали. Итак, что решили на большом совещании великого и ужасного с правительством:

Мы спросили, что собираются делать бухгалтеры на аутсорсе, у Ларисы Магафуровой, руководителя компании «Умный бухучет»:

— Мы будем отдыхать, потому чтосдадим отчеты к этому времени. Если клиенты выберут работать, то наши мессенджеры включены и мы всегда поможем. Если у клиентов будет необходимость провести официально оплату труда сотрудников в эти дни, то это будет дополнительная оплата. К сожалению, государство аутсорсерам не доплачивает за обслуживание своих неадекватных решений. Поэтому все капризы правительства опять за счет предпринимателей. Это очень полезно, на мой взгляд, потому что только рублем можно поднять уровень осознанности. Предприматели в таких ситуация вспоминают, что они сила и начинают хоть как-то высказываться и действовать для защиты своих прав.

В общем, ответа на вопрос бухгалтеров о том, что будет со сроками отчетности, пока, конечно же, нет. Поэтому возможно, стоит последовать совету Ларисы Магафуровой: сдать отчеты как можно раньше.

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За чей счет банкет

Конечно же, бизнес постарадает, сказал Путин. Надо помочь. По этому поводу хотят:

Еще вчера, когда пошли первые разговоры о нерабочих днях, на тему господдержки высказался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Дескать, все простои и проблемы из-за новых мер бизнесу должно компенсировать государство. Но разве на это способны меры, о которых сегодня объявили?

Тем более, что все хорошо знают, как эти меры предоставляются...

Словом, вести бизнес в России — это примерно как играть в нашумевшую нынче «Игру кальмара». Ну или в «Голодные игры». Ну или просто в выживание. Выбирайте, что вам ближе.

Что еще новенького

К слову о горячем: бухгалтеры жалуются на проблемы с 6-НДФЛ в 1С. У вас с этим как? Сталкивались?

И еще новое про ЭЦП. Их можно будет получать не только в ФНС до 2023 года. Правда, пока неточно: это только разговоры.

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