«Ночной бухгалтер». От бизнеса требуют выходные на прививку, но Путин такой указ не подписывал

Люди стали массово требовать от работодателей по два выходных на вакцинацию от коронавируса. Между тем, официально такой нормативки еще нет. Что делать компаниям?

Нам обещали

Идею о том, что людям надо давать дополнительно два выходных на вакцинацию от ковида, впервые озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, еще когда речь просто зашла о нерабочих днях в октябре-ноябре. Эту идею поддержал президент — и подчеркнул, что выходные должны быть с сохранением заработной платы.

Поддержать-то поддержал, но официальный документ Путин не подписывал. Он просто дал такое поручение губернаторам.

А люди уже начали активно требовать такие выходные. И с одной стороны, дело понятное: прививку все переносят по-разному, выходной бы многим действительно не помешал. Но на что при этом опираться компании? На выступление Путина на совещании?

Комментирует Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву:

— У кадровиков сейчас много забот — и оформление нерабочих дней, и перевод работников на дистанционную работу. А теперь ещё и объяснять работникам поо новость о выходных днях после прививки. Да, хотелось бы ответить сотрудникам, которые только что сделали прививку, что им уже положены выходные дни. Но пока приходится просить подождать. Если пока только дано поручение руководителям регионов проработать этот вопрос (и видимо, разработать соотвествующие нормативные акты), то на разработку таких актов требуется время — конечно, не один день, и может быть, даже не одна неделя. Пока остается только надеяться, что в этом случае все произойдет оперативно.

Кстати

В продолжение темы нерабочих дней:

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Ваша никакая не выходная редакция