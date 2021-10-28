«Ночной бухгалтер». Работаете в нерабочие дни? Есть шанс залететь на миллион

Если компания продолжит работу в нерабочие дни, то ее могут серьезно оштрафовать. Суммы не маленькие — до миллиона рублей.

Между Сциллой и Харибдой

Официальный указ президента не содержит прямого запрета на работу компаний в нерабочие дни. Там сказано, что компании сами определяют количество работников, которые будут отдыхать или работать. Но есть еще распоряжения региональных властей. И вот в них могут быть именно прямые запреты.

В Москве, например, за работу в нерабочие дни можно налететь на крупный штраф, причем как ИП, так и крупным компаниям. Суммы — до миллиона рублей. Либо вам приостановят работу на срок до 90 суток. Проверять компании будет Роспотребнадзор.

В других регионах тоже могут быть аналогичные меры: изучите распоряжения главы вашего региона. Но будьте внимательны. Никто не отменял перечень непрерывно действующих организаций, которые могут свободно продолжать работу.

Остается только один вопрос. Как быть бизнесу, который может потерять больше миллиона рублей за неделю (и даже больше) простоя?

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Плюс два

Требования обещанных президентом выходных на прививку набирают обороты, и Минтруд наконец решил внести ясность в вопрос. Два дополнительных выходных сотрудникам действительно давать надо. Но в рекомендациях Минтруда есть и еще один вариант — присоединить эти два дня к ежегодному отпуску.

То есть в сумме отпускных будет не 28, а 30 дней у такого сотрудника. Впрочем, это уже только рекомендация.

И минус один?

Скандал. Похоже, власти недодали людям один выходной в 2022 году, считают на форуме «Клерка». Впрочем, т.к. речь о январских праздниках, то для них в ТК указано особое правило. Так что ничего действительно скандального нет.

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Хм

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Ваша богатырь на распутье редакция