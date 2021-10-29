Уголовные риски при отзыве банковской лицензии

Статистика показывает, что в последние несколько лет ЦБ не так активно отзывает банковские лицензии, как в 2014-2018 годах, тем не менее, санация финансовых рынков продолжается. Разбереем наиболее распространенные основания для отзыва лицензии у банка, а также изучим потенциально возможные нарушения уголовного закона, которые могут быть связаны с отзывом лицензии.

Все основания условно делятся на две группы — случаи, при которых ЦБ обязан отозвать банковскую лицензию и ситуации, когда он отзывает лицензию по своему усмотрению. Основания из обеих групп прописаны в законе (Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1, ст. 20).

Когда ЦБ обязан отозвать лицензию

Первый вариант

Во-первых, ЦБ обязан отозвать лицензию, если значение всех нормативов достаточности средств кредитной организации окажется ниже двух процентов. Норматив достаточности средств банка — это важнейший показатель его надежности. Чем он выше, тем с большей долей вероятности кредитная организация способна нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, а не в ущерб клиентам.

В общем смысле этот показатель представляет собой соотношение капитала банка, то есть его собственных средств, к активам банка.

На практике встречаются ситуации, когда руководители банков, не желая допускать отзыва лицензии и, как следствие, последующую ликвидацию организации, корректируют финансовую отчетность так, чтобы она не отражала реального положения вещей. Но рано или поздно лицензию отзывают, банк ликвидируют, а руководителей привлекают к уголовной ответственности по статье 172.1 УК РФ, закрепляющей ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

Пример

Так, руководитель банка N был признан виновным в совершении указанного преступления. Сотрудники ЦБ проводили проверку в отношении кредитной организации N в связи с тем, что данный банк совершал сделки с ненадежными заемщиками, в результате чего возникала угроза интересам вкладчиков и кредиторов N.

По результатам проверки банку было направлено предписание с требованием реклассифицировать ссудную задолженность ряда заемщиков и создать резерв по ссудам в размере не менее 1 927 161 000 рублей, а также сообщить об исполнении указанного предписания, предоставив в Центральный Банк подтверждающие документы, в том числе, отчетность (Отчетность по форме 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) (Базель III)»)

Руководитель понимал, что формирование резервов по ссудам в том объеме, который требуется в предписании ЦБ, приведет к снижению всех нормативов достаточности средств (капитала) банка ниже двух процентов. Не желая последствий, предусмотренных законом, руководитель решил не исполнять предписание и скрыть факт его вынесения. В результате, неосведомленные работники бухгалтерии N внесли в банковскую отчетность о капитале банка данные, не соответствующие действительности. Предоставленная отчетность была скорректирована на сумму резерва, фактически не создававшегося. В последствии у банка была отозвана лицензия, в том числе в связи с полной утратой собственных средств.

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Второй вариант

Во-вторых, Банк России обязан отозвать лицензию, если размер собственных средств (капитала) банка ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации данной организации. В таком случае наиболее распространенным уголовно-правовым риском является привлечение ответственности руководителей банка за тот или иной вид хищения. Чаще всего это мошенничество, присвоение или растрата.

Пример

Например, руководитель службы внутреннего аудита банка S предложила учредителю данного банка и начальнику корпоративного бизнеса банка S похитить денежные средства из кассы кредитного учреждения. Те согласились.

Согласно преступному плану, один из соучастников должен приискать копию паспорта гражданина РФ, затем использовать ее при составлении анкеты потенциального клиента банка, а также заявления на открытие банковского счета физического лица. Другой соучастник должен использовать сложившуюся в организации практику дачи устных указаний сотрудникам банка в форме передачи поручений руководства кредитной организации от имени клиента (в данном случае подставного).

Согласно поручению, не осведомленные о преступных действиях руководства банка сотрудники должны открыть подставному клиенту счет, провести банковские операции по счету данного клиента, снять со счета денежные средства и выдать их из кассы одному из соучастников якобы для их последующей передачи клиенту в иных помещениях кредитной организации.

Примечательно, что на банковский счет подставного клиента были перечислены денежные средства, находящиеся в распоряжении банка S в размере, превышающем 1 млн рублей. План был реализован. Банку был причинен ущерб в особо крупном размере и впоследствии у него была отозвана лицензия. Руководство банка осуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Приговор Тверского районного суда города Москвы № 1-14/2019).

Нередко составы хищений вменяются должностным лицам банка в совокупности со статьей 201 УК РФ.

Еще

Самым ярким примером является привлечение к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере) и по двум эпизодам ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) топ-менеджеров одного Северо-Осетинского банка (Приговор Советского районного суда г. Владикавказа № 1-1/2019 1-13/2018 1-633/2017 от 8 мая 2019 г. по делу № 1-1/2019).

Пример

В преступную группу вошли председатель совета директоров, зам председателя совета директоров, председатель правления, первый заместитель председателя правления и главный бухгалтер.

По указанию председателя совета директоров, в целях привлечения дополнительных денежных средств и извлечения максимальной прибыли, банк установил повышенные процентные ставки по депозитам, которые значительно превышали среднерегиональные показатели, что противоречило законодательству.

Естественно, большое количество вкладчиков обратилось именно в этот банк. В соответствии с Инструкциями Центрального Банка России, максимальный размер привлеченных денежных вкладов от населения не должен превышать величину собственных средств банка (Инструкция Центрального Банка России от 16.01.2004 года № 110—И «Об обязательных нормативах банков». Инструкция Банка России от 3.12.2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах Банков»). Подобное ограничение не позволило банку официально принять вклады от всех желающих, поэтому топ-менеджеры решили создать скрытую депозитную базу и систему двойного учета вкладов.

Данные о движении денежных средств неучтенной группы вкладчиков не отражались по основному учету банка, в связи с чем количество включаемых в нее лиц, а также сумма их вкладов не влияли на официальные показатели банка. Фактически «неофициальные вклады» не были обеспечены гарантией возврата и при потере дохода по вложенным средствам, выплаты компенсаций клиентам не предполагались.

Более того, неучтенные денежные средства расходовались на различные цели, не связанные с уставной деятельностью банка, например, зачислялись на счета банковских карт председателя совета директоров и его знакомых. Таким образом, из оборота банка выводились значительные суммы, поступившие от неучтенных вкладчиков либо необоснованно инвертировались в основные средства и нематериальные активы банка. Доход, который мог бы обеспечить исполнение обязательств кредитной организации перед вкладчиками, отсутствовал, поэтому в скором времени, в результате многочисленных обращений клиентов за своими деньгами, у банка образовался дефицит наличности, что повлекло отзыв его лицензии.

Если вывод капитала налицо

Однако доказать умысел на хищение не всегда бывает просто, даже если факт вывода капитала налицо. Для таких обстоятельств у правоохранительных органов всегда имеется арсенал экономических составов, например:

злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ);

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ);

преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ);

фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

Пример

Так, обвинение сочло, что у заместителя председателя правления коммерческого банка M, исполнявшего обязанности председателя правления, возник преступный умысел на злоупотребление собственными полномочиями в целях извлечения выгод для других лиц. Реализация умысла повлекла причинение существенного вреда правам и законным интересам коммерческого банка, а также тяжкие последствия в виде отзыва лицензии у коммерческой организации, ее банкротства и последующей ликвидации. Основанием для отзыва лицензии послужило снижение размера собственных средств коммерческого банка ниже минимального значения уставного капитала на дату регистрации организации.

Между банком и организацией Z было заключено два договора о предоставлении кредитной линии с лимитами выдачи в 245 млн и 250 млн рублей соответственно. Кредитные обязательства Z обеспечивал договор ипотеки, предметами которого являлись земельные участки и нежилые помещения.

Заместитель председателя банка подписал и отправил в адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографииписьма об отсутствии у банка претензий в отношении всего недвижимого имущества, являвшегося предметом ипотеки и о согласии банка на прекращение обременений. Кроме того, заместитель подписал соглашение о расторжении договора ипотеки.

Согласно заключению, послужившему доказательством в арбитражном процессе по делу о банкротстве банка, одной из причин ухудшения финансового положения коммерческой организации стал факт расторжения договора залога недвижимости. На момент признания банка банкротом кредитные обязательства вышеупомянутой организации перед банком составили 495 млн рублей без учета суммы просроченных процентов и пени.

Таким образом, действия заместителя председателя правления причинили существенный вред правам и законным интересам коммерческой организации, а также повлекли тяжкие для нее последствия, так как банк утратил возможность возврата ссудной задолженности заемщика путем обращения взыскания на заложенное имущество.

Следующими основаниями к безусловному отзыву лицензии являются: неспособность кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или уплатить обязательные платежи в течение 14 дней с наступления даты исполнения или уплаты. В совокупности все требования должны составлять не менее 100 тысяч рублей. неисполнение в предусмотренный законом срок требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств банка.

Когда ЦБ ликвидирует кредитные организации по своему усмотрению

Во-первых, ЦБ может отозвать лицензию у кредитной организации, если будет обнаружено, что сведения, на основании которых выдана банковская лицензия, недостоверны.

Согласно закону, для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций в Банк России представляется соответствующий перечень документов. Среди этого перечня есть документы, позволяющие оценить финансовое положение учредителей, участников банка и лиц, их контролирующих.

Если учредителями, участниками и контролирующими лицами выступали определенные организации (например, кредитные, страховые, профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли и т.д.), и если финансовая документация в отношении этих лиц была сфальсифицирована в целях сокрытия признаков банкротства, наличия оснований для отзыва у организации лицензии или факта назначения в организации временной администрации, то есть все основания для привлечения к уголовной ответственности по статье 172.1 УК РФ лиц, причастных к внесению в документацию недостоверных сведений.

Более того, следует понимать, что банковская деятельность является частным случаем предпринимательской деятельности. Следовательно, ст. 172 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконную банковскую деятельность, является специальной по отношению к статье 171 УК РФ, устанавливающей наказание за незаконное предпринимательство.

Это значит, что к статье 172 УК РФ вполне применимы положения Постановления Пленума Верховного суда РФ, в котором указано, что осуществление предпринимательской̆ деятельности с нарушением правил регистрации имеет место и тогда, когда лицу заведомо было известно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной̆. А под нарушением лицензионных требований и условий следует понимать ситуации, когда лицо имеет лицензию, но фактически не выполняет лицензионные требования и условия, обязательные при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

Таким образом, отзыв банковской лицензии в связи с недостоверностью сведений, на основании которых она предоставлена, может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. При этом важно, чтобы в процессе банковской деятельности организация либо извлекла доход в крупном размере (более двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей), либо причинила ущерб на такую же сумму гражданам, организациям или государству. В противном случае состав преступления отсутствует. Однако следует обратить внимание на то, что судебная практика понимает под доходом выручку, а не прибыль.

Во-вторых, ЦБ имеет право отозвать лицензию в случае, если кредитная организация совершает (в том числе и однократно) банковские операции, не предусмотренные имеющейся лицензией. Верховный суд воспринимает это как осуществление деятельности без специального разрешения — лицензии. Следовательно, есть риск привлечения к ответственности по 172 УК РФ.

В-третьих, отзыв лицензии может последовать в результате установления фактов существенной недостоверности отчетных данных, предоставленных банком. Опять же, если эти данные относятся к финансовой отчетности кредитной организации, возникает риск привлечения к уголовной ответственности по статье 172.1 УК РФ, если фальсификация была совершена в целях сокрытия признаков банкротства юридического лица либо оснований для отзыва у организации лицензии или назначения в банке временной администрации.

С., являясь председателем правления кредитной организации, включила в отчетность недостоверные данные, умолчав о неспособности кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение 14 дней с момента наступления даты их удовлетворения. Отражение данного факта привело бы к назначению в банке временной администрации и являлось бы основанием для отзыва лицензии. Суд установил, что С. совершила внесение в отчетную документацию кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах организации и о ее финансовом положении, а также предоставила отчетность в Центральный Банк. С. осуждена по ч.1 ст. 172.1 УК РФ.

В-четвертых, лицензия может быть отозвана в результате неоднократного нарушения требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в течение одного года. То же самое касается нарушения требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с положениями указанного закона.

О таких мерах безопасности, как, например, идентификация клиента банка, его представителя, выгодоприобретателя, осуществление на регулярной основе обоснованных и доступных действий по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества клиентов банка, идентификации бенефициарных владельцев клиентов и так далее.

Порой суды признают виновными в легализации и руководителей банковских организаций. Чаще всего речь идет о статье 174.1 УК РФ, когда добытое преступным путем имущество было похищено самим отмывателем. Таким образом, банкирам вменяется совокупность хищения (чаще всего это мошенничество) и отмывания денежных средств6.

Встречаются случаи, когда банк приобретает имущество у подконтрольных ему третьих лиц по заведомо завышенной цене, а далее эти денежные средства выводятся со счета лжепродавца.

Выводы

Подводя итог, следует сказать, что намного легче не допустить отзыва лицензии, чем избежать привлечения к уголовной ответственности, когда должностными лицами банка уже заинтересовались Центральный Банк, Агенство по страхованию вкладов и правоохранительные органы. Ведь зачастую осведомленность руководителей банков о возможном отзыве лицензии является для следствия предлогом для предъявления обвинения и доказательством преступного умысла.

Если же избежать отзыва уже невозможно, следует собрать как можно больше подтверждений Вашей добросовестности и заинтересованности в эффективном функционировании кредитной организации и обратиться за помощью к специалисту.