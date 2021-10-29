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«Ночной бухгалтер». Покупаете одну доску в офис? Это залет на сотни тысяч штрафа

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Сегодня в редакцию попала история о том, как 200 рублей за несчастную доску для ремонта офиса могут превратиться в 200 тысяч рублей штрафа.

Сюрприз

Представьте: сделали вы в офисе ремонт, закупили для этого пару досок и забыли. Ремонт давно закончен, а вам прилетает штраф в 200 тысяч рублей. Неприятная картина, верно?

Предприниматель из нашей истории купил для ремонта офиса материалы в Леруа Мерлен, среди которых — деревянный брусок из сосны за 200 рублей. Леруа предложил покупателю отчитаться в ЛесЕГАИС.

Отчитаться из-за технических моментов не получилось: в этом вопросе много нюансов, а на техподдержку сайта вовсе невозможно положиться. Поэтому и покупку пришлось отменить. Иначе бизнес могут оштрафовать, и сумма не маленькая. До 200 тысяч рублей на организацию (это п.1. ст. 8.28.1 КоАП РФ).

Все дело в том, что в ЛесЕГАИС нужно отчитываться по любым сделкам с древесиной, даже если это одна несчастная доска.

Такие правила учета древесины действуют с 2017 года, и с того времени очень многие компании уже попадали на такой сюрприз.

В 2019 году, например, в такую историю попала крупная компания — DNS. Об этом деле вспомнил и сам предприниматель с нашего форума.

Поначалу мы подумали, что проблема довольно узкая, но скоро в комментарии к новости пришли другие клерки. И выяснилось, что многие ничего не знают о штрафах:

«Очень нужная статья. Я не знал, что есть такая обязанность. Как-то не очень понятно рвение разводить документооборот на мелочах. Бред какой-то. Есть где в мире такие системы прослеживаемости? Если кто знает напишите страны.»

Или вот:

«Тоже не знала, что дерево для ремонта следует регистрировать. Думала, что только перепродажа.»

Пользователь с интригующим именем ЕГАИС Лес ответил на это:

«Вы не представляете, как удивляются строительные и ремонтные компании, когда получают по 100 000 рублей штрафа.»

На самом деле, правила учета древесины, о которых идет речь, изначально преследуют благую цель: защиту леса от массовой вырубки и продажи.

Но из-за многочисленных лазеек в законе получается наш любимый русский абсурд. Когда настоящие мошенники проводят «мимо» закона тонны древесины, а далекие от таких глобальных целей компании получают сотни тысяч штрафа за обычный ремонт в офисе.

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Ваша извините что так поздно редакция

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