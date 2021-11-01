«Ночной бухгалтер». Штрафы для бизнеса скоро станут меньше

Штрафы для малого бизнеса снизят, по валютным нарушениям тоже будут послабления. И все это — в проекте нового КоАП.

Снимут ли камень с плеч

Готов проект нового Кодекса об административных правонарушениях. В нем много нового, но из самого сочного — послабления для бизнеса в некоторых видах штрафов.

Что хотят поменять:

штрафы за однородные нарушения нельзя будет суммировать;

если нарушитель признает свою вину добровольно, то сумма штрафа снизится до 1/3;

нельзя будет наказывать и юрлицо, и руководство юрлица одновременно;

снизят драконовские штрафы по валютному законодательству — теперь они будут в размере от 20 до 40% от суммы валютной операции (сейчас 75-100%);

исключат из КоАП такой вид наказания, как приостановка деятельности компаний и ИП.

Пока все это, конечно, проект. Но о нем активно говорят уже на официальном уровне, и судя по всему, скоро проект будет принят.

Что думаете, коллеги? Получится у бизнеса дышать свободнее?

Санта Барбара

Заканчивается уже второй год пандемийного кризиса, но с рабоче-нерабочими днями, как и с помощью бизнесу в эти дни, ясности больше не стало.

Вот очередная мера поддержки — субсидии пострадавшим отраслям по 1 МРОТ на сотрудника. С 15 ноября уже начнутся выплаты, а подать заявление можно уже сейчас.

Но постановление властей об этих выплатах буквально на днях полностью переписали. Мы собрали самое важное, на что там надо обратить внимание.

Мало того, сервис ФНС, где можно узнать, положена ли конкретному бизнесу выплата, работает с ошибками.

Еще запустили обновленную программу льготных кредитов для бизнеса: там тоже много нюансов, помощь, конечно, получат не все.

Ой

Пошли проверки соблюдения компаниями новых ковидных ограничений. В Крыму одна из таких проверок прошла с факапом: проверяющего не пустили в ресторан, потому что у него не было...QR-кода.

Проблема с кодами гораздо более тяжелая у трудовых мигрантов: прививки они сделали, но получить код не могут, т.к. не прописаны в России. Об этой проблеме заговорил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Классика

Не баян, а... ну вы поняли. У налоговиков опять сбой в программе и они блокируют компаниям счета. Ну а вдруг это просто у самой программы нерабочий день?

Поднимаем вам (и себе): несколько неудачных для налоговой судебных споров последнего времени, почитайте.

Ваша сонная редакция