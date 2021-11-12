«Ночной бухгалтер». По липовым ЭЦП теперь сдают не только уточненки, но и журналы счетов-фактур. Налоговики не помогут

Разгул подложных ЭЦП продолжается: только теперь за компанию могут сдать не только декларацию по НДС, но и...журнал счетов-фактур. Эксперты говорят, что надо подавать заявление на мошенничество.

А воз и ныне там

Еще недавно были подвижки от ФНС, чтобы решить проблему липовых уточненок, а теперь выясняется, что мошенники продолжают подставлять компании и налоговики при этом разводят руками. Иными словами, проблема, похоже, становится только хуже.

Компания из нашей истории невольно попала под каток с НДС: по подложной подписи за нее сдали декларацию и вдобавок журнал счетов-фактур.

Налоговики при этом ничего не аннулировали, а приняли у компании корректировки по отчетности. И это при том, что бизнес на упрощенке, по НДС никогда не отчитывался!

Комментирует Кирилл Соппа, аттестованный налоговый консультант, управляющий ЦФО «Платиновые решения», предприниматель:

— Журнал — это серая зона отчетности по НДС. Она не урегулирована НК — и видимо, поэтому слабо реализована технически в рамках АСК НДС-2. Даже у живых агентов по реальным отгрузкам постоянно были проблемы, которые даже при полной легитимности ключей было практически невозможно исправить. Что уж говорить про кем-то сданный подложный журнал! В нашей практике доходило до того, что мы сдавали за агентов упрощенцев нулевую декларацию с заполненными 11 и 12 разделами. По ней хотя бы можно было потом корректировки сдавать. Налоговики бурчали, но принимали ее.

Эксперты «Клерка» все же советуют обращаться в следственный комитет. Пытаться исправить то, что натворили не вы — себе дороже. А от попадания под каток липовых уточненок и прочих случаев подделки ЭЦП по-прежнему никто не застрахован.

Спалили

Очередной слив данных: в сеть слили данные о людях, купишвих поддельные сертификаты о прививке от ковида. Там больше полумиллиона человек.

Работодатели между тем изобретают все новые способы заставить человека вакцинироваться. Например, начинают придираться к работе и объявлять выговоры.

Инновации

Электронных документов становится все больше. Так, ФНС разработала единый электронный формат договоров. А еще опубликовала новый формат транспортной накладной.

За единство

...всех налогов в одном платеже топит новый проект Госдумы. Его приняли во втором чтении. Там и про новую отчетность есть.

Рассказываем, что надо знать бизнесу и в чем реальные подвохи.

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