«Ночной бухгалтер». Налоговики доначисляют и не дают вычеты по НДС, если компании не требуют друг у друга долги

Инспекторы нашли новый признак подозрительного бизнеса — бездействие. Так что если вы не требуете долги с контрагента (или он с вас), вычета по НДС вам не видать, как своих ушей. Есть риск, что ваши сделки признают фиктивными.

Подозрительный штиль

Если, например, поставщик не пытался взыскать с вас долг (или наоброт), то право на вычет по НДС отстоять будет сложно. Или вообще невозможно, как в одном из свежих примеров в судебной практике.

Там налоговики распутали цепочку по НДС и нашли «нетипичные взаимоотношения между контрагентами». У трех компаний между собой мало того, что по договорам была почти везде 100% предоплата — так еще и долги они друг с друга не вызскивали. В итоге выяснилось, что отнюдь не все три компании — настоящие.

Это что ж получается, если вы просто сочувствуете поставщику в тяжелые времена и не напоминаете ему (пока) про долг — значит, бизнес у вас подозрительный? Не совсем так.

Ситуацию комментирует Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения», один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант:

— Отсутствие оплаты по договору и попыток досудебного и судебного урегулирования задолженности — это один из основных признаков «бумажного» НДС, и налоговики это знают. Но! Задолженность сама по себе — не признак получения необоснованной налоговой выгоды. При реальности сделок, например, долг может образоваться внутри группы компаний как следствие ошибок финансирования. Скажу по фактам. За 10 месяцев 2021 года суды рассмотрели около 50 дел о фиктивных договорах цессии (один из способов закрыть спорную сделку деньгами), в которых предметом спора было только признание внереализационного дохода, но не право на вычет НДС. То есть налоговики не оспаривали реальность самой сделки даже при наличии долга по ней.

Мария Ильяшенко, управляющий партнер в «Юридическое партнерство Курсив», добавляет:

— В подобных ситуациях возможен еще один вариант развития событий — доначисление налога на прибыль с подлежащей списанию кредиторской задолженности. Это происходит так. Поставщик поставил товар. Налоговая не видит проведенных оплат. Претензии к исключению вычетов предъявить невозможно (например, ввиду пропуска сроков на проведение ВНП). Тогда налоговая в текущем периоде проводит проверку. И обнаружив факт зафиксированной кредиторской задолженности и факт исключения «поставщика» из ЕГРЮЛ, проводит доначисление налога на прибыль (пп.18 ст.250 НК РФ). Но вообще, конечно, отсутствие оплаты (как и нетипичные формы расчетов с цессиями и векселями) давно рассматривается налоговиками как подтверждение наличия схемы. Я, например, всегда спрашиваю клиента в такой ситуации, а готов ли он сделать отгрузку на условных 100 млн руб. без предоплаты? С отсрочкой, например, длиной в несколько месяцев?

Скандал

Похоже, некоторые мытари ничего плохого не видят в том, чтобы вместе с нечистоплотным бизнесом, что называется, «пилить бабки». На возмещении НДС такая вот преступная группа «напилила» из бюджета почти 3 миллиарда. 3 миллиарда, Карл!

Наши читатели уже строят предположения:

Опять про то же

Новая серия полюбившегося сериала: бизнес ждет, что будет с налогами по субсидиям за нерабочие дни. Сегодня их как раз начали официально выплачивать.

Тем временем регионы начинают повально вводить обязательную вакцинацию для людей 60 плюс.

Тут список таких регионов.

А некоторые — даже уже изобретают новые штрафы.

Инструкция

...что делать, если вдруг добавили в СЗВ-М уволенного сотрудника: смотрите, как поправить дело.

А еще

Не пропустите все самое важное с прошедшей недели! Мы вот сделали небольшой обзор.

А еще «Клерк» почти как «Спасатели Малибу»: у нас теперь есть дежурный консультант, который всегда будет готов спасти вас от очередной бухгалтерской головной боли.

С 1 декабря маркировка минеральной воды и всей молочной продукции вводится для импортеров и производителей, с 20 января 2022 работа с кодами станет обязательной для розницы. В начале следующего года стартует третья волна маркировки табака. Везде дедлайны и штрафы за несоблюдение.



Что и когда требуется от бизнеса? Как изменятся процессы в рознице и общепите, у оптовиков и импортеров? Про каждую товарную группу расскажут эксперты Честного ЗНАКа и МоегоСклада.



Будет онлайн-демо и ответы на вопросы.



Подробнее тут

Ваша немного серая и понедельничная редакция