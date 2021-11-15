Новый вид отчетности и QR-коды: что будет с бизнесом и нами. Неделя на «Клерке»

Скучали? Недельные обзоры возвращаются! Расскажем про единый налоговый платеж, систему прослеживаемости и новости с ковидных полей. В общем, неделя головной боли некоторым все же добавила.

Темы недели

На Госуслугах — очередные масштабные сбои. Сертификаты с QR-кодами о вакцинации взяли и ...обнулились. Правда, их довольно быстро починили, но сбои портала на этом не закончились.

Кстати, о кодах: в конце недели стало известно, что в Думу внесли проекты о всеобщем введении системы кодов по всей стране. Следите за нашими новостями.

Единый налоговый платеж для бизнеса все-таки введут в следующем году. Правда, пока в пилотном режиме. И вы же готовы сдавать при такой системе новую отчетность? Сюрприз!

Продолжается бардак с подложными ЭЦП. За компании сдают не только липовые уточненки, но и фальшивые журналы счетов-фактур. Налоговики (классика) разводят руками.

Курсы недели

Очень советуем онлайн-курс по упрощенке: мало кто в ней действительно разбирается детально, а мы собрали команду профи, чтобы сделать этот курс.

А еще не менее классный курс сделал Сергей Верещагин про ФСБУ 5/2019: сделайте себе подарок на Новый год и повысьте уровень знаний (а с ним и зарплату?).

Справочное

Ловите подборочку важных деталей по прослеживаемости (спойлер: они понадобятся почти любой компании):

А поговорить недели

Клерки делятся мнениями, как посчитать стоимость работы главбуха в час. А если он еще и с функциями финансового директора? Подключайтесь к дискуссии.

Написали небольшое экономическое рассуждение от редакции: читайте, комментируйте, спорьте с нами. Мы всегда рады вашим отзывам :)

Мрак недели

Женщину оштрафовали за то, что она болела ковидом и без маски вышла во двор своего дома покормить свою собаку. Настучала соседка. Жесть!

«Ночной бухгалтер»

За 8 ноября: Получили подарок от начальства? Поздравляем, платите налоги

За 9 ноября: Плати налоги единым платежом и получи новую отчетность в подарок

За 10 ноября: Бухгалтеры жалуются на проблемы с 1С на Windows 11

За 11 ноября: Почему вам обязательно нужен приказ о вакцинации сотрудников

За 12 ноября: По липовым ЭЦП теперь сдают не только уточненки, но и журналы счетов-фактур. Налоговики не помогут

«Утренний бухгалтер»

За 8 ноября: Сегодня — последний срок сдачи 6-НДФЛ. Не пропустите!

За 9 ноября: Новая форма заявления о регистрации ККТ. Почему «сломались» сертификаты о вакцинации

За 10 ноября: Банки будут избавляться от бумажных договоров

За 11 ноября: Налоговики не знают НК и прямо об этом говорят

За 12 ноября: Компании откажут в субсидии за нерабочие дни, если сотрудники за эти дни не получали зарплату

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