«Ночной бухгалтер». Предпринимателей без адвокатов доводят на допросах в налоговой до седых волос

Поехали в налоговую без юристов? Готовьтесь ко всему. То есть вообще ко всему. Средневековых пыток (наверно) не будет, но способ вас кошмарить точно найдут.

Расскажу я вам страшную сказку

О том, что допросы в налоговой — не лучший способ провести время, бизнес знает давно. Вариантов, как довести людей до белого каления, у налоговиков много — могут и бумажки в истерике рвать, и шантажировать, и даже сразу «с козырей заходить».

Вот очередная история: предприниматель приехал в инспекцию, а там его встретили приставы. Стали угрожать наручниками и требовать все рассказать про имущество.

Проблема была еще и в том, что бизнесмен отправился в налоговую один, без юриста. Что называется, сунул голову в пасть львам.

И таких историй по стране (с юристами или без) — тысячи. Вот что рассказывает Вячеслав Василевский, адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей»:

— К сожалению, фактов запугивания предпринимателей налоговыми органами сейчас очень много. Почему налоговики себя ведут подобным образом? Ответ простой. Чаще всего они не обладают какой-либо доказательной базой совершения предпринимателем налогового правонарушения. Вот и приходится применять «другие методы». Помните знаменитые заметки на полях доклада по СССР Уинстона Черчиля «Довод слаб — повысить голос»? Вот примерно так и тут. Между тем, пункт 3 статьи 33 НК гласит: должностные лица налоговых органов обязаны корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их представителям и иным участникам отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, не унижать их честь и достоинство. Об этой статье налоговики забыли, а стоит им почаще о ней напоминать. Есть еще один яркий пример нарушений, с которыми вы тоже можете столкнуться. Это отказ выдать копию протокола допроса — что налоговики по закону обязаны сделать. Но они говорят налогоплательщику в лицо: не положено. При том, что в пункте 6 статьи 90 НК чёрным по белому написано, что копия протокола после его составления должна быть вручена свидетелю лично под расписку.

Все-таки сказка

Русская народная сказка в духе «принеси то — не знаю, что» — никакая не сказка, а текст требования налоговиков. Просят у компаний акт сверок по книгам покупок/продаж с контрагентами. А такого документа в природе не существует.

Важное

Про 6-НДФЛ. Если к моменту сдачи отчета за 9 месяцев зарплата за сентябрь на предприятии еще не выплачена, ее нельзя указывать в декларации. Это свежее разъяснение от налоговиков. Бухгалтеры, правда, уже назвали его чушью и не могут разобраться, как сие правило автоматизировать в 1С.

Что ждет бухгалтеров и руководителей организаций в следующем году — расскажут эксперты ФНС, ФСС, ЦРПТ на онлайн-конференции от СБИС 9 декабря. В программе: новое в НДФЛ;

изменения в страховых взносах;

отчетность в 2022 году;

ЭЦП и машиночитаемые доверенности в 2022 году;

электронные больничные с 2022 года;

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Пенсионное

Заморозку накопительной пенсии продлили до 2024 года.

А еще готовы новые правила по выплате накопительной пенсии на 2022 год: посмотрите нюансы.

Скандал

ИП из Краснодара собрал 3 млн руб. с 87 желающих купить мебель. Ни денег, ни мебели люди так и не увидели. А «коммерсанта» ждет срок.

Обучение для бухгалтеров

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Можно ли сэкономить ресурс бухгалтера при сотрудничестве с самозанятыми? Да, если автоматизировать: получение и хранение чеков сразу после выплат.

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Ваша немного ленивая редакция

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