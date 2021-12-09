«Ночной бухгалтер». Срочно всем бухгалтерам: сдавать отчетность будет проще

Головной боли у бухгалтеров поубавится: с 2022 года сдавать отчетность надо будет по новым правилам.

Бальзам на душу

Вот вы хмуритесь недоверчиво, а ведь и правда есть шанс пить чуть поменьше валерьянки. Вот самое основное, что поменяется.

Во-первых, сдавать отчетность можно будет не только через ТКС, но и через сайт ФНС.

Во-вторых, годовую отчетность с 2022 года не надо отправлять в госорганы. Достаточно только загрузить в ГИР БО.

Важный момент: в этом правиле есть и исключения. Тут мы сделали удобную таблицу.

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