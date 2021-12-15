«Ночной бухгалтер». Новое заявление об имуществе, которое с 2022 года надо сдавать в ИФНС

Лучше собрать под рукой все изменения 2022 года сейчас, чем потом внезапно обнаружить, что налог на имущество организации можно было и не платить.
Откуда такая щедрость
В правилах по налогу на имущество организаций большие перемены, которые начнут действовать уже в следующем году. В частности, этот налог можно будет не платить, если объект налогообложения больше не существует.
То есть, например, старый офис компании отдали под снос — и т.п.
Важно, что автоматически начислять налог за уничтоженное имущество вам не перестанут: об этом нужно будет написать специальное заявление.
Бизнес интересуется:
«Решение о сносе сам на своё имущество могу принять или тоже куда-то за этим разрешением обращаться нужно?»
Конечно, да, но проследите за наличием всех нужных документов. В их числе — акта сноса объекта капитального строительства.
Никогда такого не было
...и вот опять: в программе налоговиков не сработал искусственный интеллект и пошла путаница со статьями НК в требованиях. Тут как бы естественный интеллект не всегда срабатывает, а вы говорите — искусственный.
И еще раз про налоги
Минфин рассказал, что пострадавший бизнес на УСН с объектом «доходы минус расходы» все равно не освобождается от минимального налога.
А читатели «Клерка» разобрались в нюансах по платежам с корпоративной карты: там нужно учесть момент по НДФЛ.
Голодаем
Проблема кадрового голода в стране становится все острее (без шуток): исследователи зафиксировали самое большое число открытых вакансий за последние семь лет.
А вот теперь шутка (ну почти)
Мошенники хотели ограбить компанию и забрать деньги со счета, но...опоздали: счета уже «обчистили» до них.
А вот другим их коллегам «повезло» больше: хакеры украли у банка полмиллиарда рублей.
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