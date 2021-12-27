«Ночной бухгалтер». Налоговая революция: все налоги бизнес будет платить 25 числа на специальный единый счет

Когда еще масштабно переписывать НК, как не перед Новым годом? Готов проект закона о едином налоговом счете.

Все в одну корзину

Грандиозную революцию задумали власти в налогах. Теперь до 25 числа каждого месяца можно будет платить все налоги единым платежом — в платежке надо будет указать только сумму и ИНН компании.

Чтобы налоговики разобрались, какой налог куда идет, им нужно будет отправить специальное уведомление.

Планируется, что новый порядок уплаты и зачета налогов — а с ним и принцип отчетности — заработает с 2023 года.

Облегчит ли это бухгалтерам жизнь? Знаем, плавали, как говорится. Страшно представить, что будет на дату Х, когда будут формировать единый налоговые счета. В этом смысле стоит вспомнить хотя бы перенос сальдо из ПФР...

— Будет жуткая неразбериха, сбои, блокировки счетов из-за пропавших платежей, несданной отчётности и прочих огрехов, — комментирует Вячеслав Василевский, адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей». — Все эти проблемы будут полностью на совести налоговой. Но, по классике, они лягут на плечи налогоплательщиков.

Большой брат следит за тобой. Но только слегка

Ленты СМИ разорвались от почти скандальной новости: банки будут проверять все переводы физлиц друг другу! Якобы это нуэно для борьбы с обналом и все такое.

Немного позже Центробанк решил внести ясность (в лучших традициях «давынетакпоняли»): тотального контроля, мол, не будет, и собирать будут только обезличенные данные при риске нелегальных операций.

Еще немного ясности

... для кадровиков: вместо приказа о приеме на работу в трудовых книжках можно указывать номер трудового договора.

Ясность для бизнеса: раскрываем секреты ФНС по отношению к розничной торговле.

Скандальное

Очень специфичные, но поучительные истории о махинациях с топливом: почитайте, как вашему бизнесу не попадать в ловушки.

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Праздничное

На случай, если все горит и вы рассчитываете все сдать в последний день — публикуем сроки работы ФНС в праздники.

В праздничной лихорадке главное — не потеряться с подарками и не забыть, что в некоторых случаях с них нужно платить НДФЛ. А иногда — и вообще не стоит их принимать.

Обучение для бухгалтеров

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Ваша ест мандарины редакция