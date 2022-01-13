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«Ночной бухгалтер». ФСС не платит людям больничные

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Прямые выплаты пособий из ФСС оказались кривыми: работники не получают больничные, хотя бухгалтеры все указывают правильно.

Хотели как лучше

...а получилось как всегда. Весь предыдущий год бухгалтеры морально готовились к новой системе. Первый блин комом: оплата больничных не проходит, даже если передать в ФСС все сведения верно.

Дальше начинается черти что: Госуслуги пишут, что в выплате отказано из-за неправильных реквизитов.

Правда, говорят, что спустя несколько дней проблема решается, но где гарантия, что так повезет всем пострадавшим?

Пока никто не понимает, как именно разбираться — похоже, придется, как всегда, на ходу.

Что-то повысят

И это, к счастью, не про цены, и, к сожалению, не про зарплату.

Повысят среднюю пенсию до 19 тысяч рублей. А еще те самые пособия за счет ФСС — на 8,4%.

На удаленке будет весело, говорили они

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И еще про удаленку, только как режим работы: hh.ru провел опрос и выяснил, что те, кто работает из дома, стали уделять меньше времени своему внешнему виду. А у вас с этим как?

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