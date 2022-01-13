«Ночной бухгалтер». ФСС не платит людям больничные

Прямые выплаты пособий из ФСС оказались кривыми: работники не получают больничные, хотя бухгалтеры все указывают правильно.

Хотели как лучше

...а получилось как всегда. Весь предыдущий год бухгалтеры морально готовились к новой системе. Первый блин комом: оплата больничных не проходит, даже если передать в ФСС все сведения верно.

Дальше начинается черти что: Госуслуги пишут, что в выплате отказано из-за неправильных реквизитов.

Правда, говорят, что спустя несколько дней проблема решается, но где гарантия, что так повезет всем пострадавшим?

Пока никто не понимает, как именно разбираться — похоже, придется, как всегда, на ходу.

Что-то повысят

И это, к счастью, не про цены, и, к сожалению, не про зарплату.

Повысят среднюю пенсию до 19 тысяч рублей. А еще те самые пособия за счет ФСС — на 8,4%.

На удаленке будет весело, говорили они

Клерки разобрались, как использовать ЭЦП руководителя без нарушений: бухгалтеру можно настроить удаленный доступ.

И еще про удаленку, только как режим работы: hh.ru провел опрос и выяснил, что те, кто работает из дома, стали уделять меньше времени своему внешнему виду. А у вас с этим как?

Мем дня

Повесть о первой рабочей неделе января:

И тебе выходной, и мне выходной

Давать два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию сотрудникам — это только рекомендация, четкой нормативки нет. Профсоюзы считают, что это несправедливо.

Хвастаемся

Глядите, сколько всего «Клерк» сделал за 2021! И «Консультации», и «Разборы», и много чего еще. В общем, немножко годовой отчет.

Ваша бессонная редакция