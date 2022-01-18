«Ночной бухгалтер». Налоговики ставят компаниям оценки и приходят с проверкой к двоечникам

Почти как в школе: бизнесу выставляют в налоговой баллы и по ним определяют, к кому идти с проверкой. Если точнее, то вычисляют схематозников и «технички».

Петров, садись, двойка

Оказывается, у мытарей работает целая система оценок, чтобы вычислять «рисковый» бизнес. Это целая шкала баллов, которые выставляются каждой компании по разным критериям. Речь про активы, численность сотрудников, имущество, долю вычетов по НДС, зарплаты и так далее.

Получается сразу несколько категорий «двоечников».

Это компании, которые набирают меньше всех баллов — они, с точки зрения налоговиков, «технички». К ним с проверкой не придут, потому что и проверять нечего. Другие категории, у кого баллов больше — потенциальные выгодоприобретатели. Их как раз и будут проверять.

Отличников в этой системе нет, потому что речь о предпроверочном анализе.

Не опять, а снова

Все уже сбились со счета волн коронавируса, и вот опять: Мишустин, а вслед за ним и Собянин призвали работодателей переводить сотрудников на удаленку.

Дистанционно, кстати, скоро можно будет не только работать, но и закрывать больничные: в планах у властей сделать это возможным в ближайшее время.

Да ладно

Классика программ налоговиков: бухгалтеры начали жаловаться на проблемы со сдачей 6-НДФЛ, и вот всё, кажется, начало решаться.

Замкнутый круг

Бухгалтеры продолжают жаловаться на выгорание, но уходить из профессии многим попросту некуда. А вы тоже на таких качелях катаетесь?

Забирайте горячие пирожки

То есть, мы, конечно, хотели сказать «места на онлайн-практикум» — по годовой отчетности 2021. Кажется то самое, что надо любому бухгалтеру сейчас, правда? Места разбирают быстро, поторопитесь записаться.

А еще ловите топ всего полезного для розничной торговли: разберем все изменения в 2022 году.

Ваша катается на качелях редакция