«Ночной бухгалтер». У нас лучшая в мире налоговая служба, а вот с налогоплательщиками не повезло, считают в Госдуме

Бедные мытари стараются, стараются, а вы этого не цените. Ну что ж вы неблагодарные такие?

Слово — не воробей

Цитаты, которые мы заслужили:

«[В России]...создана лучшая в мире налоговая служба, но с налогоплательщиками нам пока не повезло», — сказал на Гайдаровском форуме депутат Госдумы Андрей Макаров.

Вообще он говорил об офшорах и борьбе с теневым бизнесом, но что сказано, то сказано. Мы считаем, что звучит великолепно.

Налоговики пашут, строят идеальную систему, а бизнес берет и портит эту картину. То с него взять нечего, то он от непомерных налогов пытается уйти, то вообще закрывается — ужас просто. Не повезло с налогоплательщиками, ой как не повезло.

Вообще это все похоже на начало знаменитого анекдота, только с поправкой на реальность. Встретились как-то на Гайдаровском форуме ФНС, Минфин и депутаты Госдумы... и понеслась. Много чего они там интересного наговорили:

Скоро опубликуем большой обзор — следите за новостями.

Интрига

Ну а чтоб время не терять и нехороших налогоплательщиков держать в узде, уже сейчас готовят масштабные поправки в Налоговый кодекс. Пока непонятно, что именно будут переписывать, но уже ясно, что бухгалтеров ждет СЮРПРИЗ.

О насущном

А бухгалтеры и ИП мучаются со сдачей отчетности: иногда возникают совершенно идиотские истории с уточненками, так что будьте осторожны.

Кстати, про отчетность. Вы как, 4-ФСС сдали? Если нет, ловите шпаргалку, как не запутаться с таблицей 5.

Мем дня

Кому война

...а кому сами знаете что. Главбух попалась на краже не много, не мало — миллиона рублей, причем из бюджетных денег. Теперь ждет суда.

Ахтунг!

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Ваша а нам повезло с читателями редакция