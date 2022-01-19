«Ночной бухгалтер». У нас лучшая в мире налоговая служба, а вот с налогоплательщиками не повезло, считают в Госдуме

Бедные мытари стараются, стараются, а вы этого не цените. Ну что ж вы неблагодарные такие?
Слово — не воробей
Цитаты, которые мы заслужили:
«[В России]...создана лучшая в мире налоговая служба, но с налогоплательщиками нам пока не повезло», — сказал на Гайдаровском форуме депутат Госдумы Андрей Макаров.
Вообще он говорил об офшорах и борьбе с теневым бизнесом, но что сказано, то сказано. Мы считаем, что звучит великолепно.
Налоговики пашут, строят идеальную систему, а бизнес берет и портит эту картину. То с него взять нечего, то он от непомерных налогов пытается уйти, то вообще закрывается — ужас просто. Не повезло с налогоплательщиками, ой как не повезло.
Вообще это все похоже на начало знаменитого анекдота, только с поправкой на реальность. Встретились как-то на Гайдаровском форуме ФНС, Минфин и депутаты Госдумы... и понеслась. Много чего они там интересного наговорили:
- и про то, что надо больше налогов;
- и про ваучеры в 90х;
- и про уголовку за налоги.
Скоро опубликуем большой обзор — следите за новостями.
Интрига
Ну а чтоб время не терять и нехороших налогоплательщиков держать в узде, уже сейчас готовят масштабные поправки в Налоговый кодекс. Пока непонятно, что именно будут переписывать, но уже ясно, что бухгалтеров ждет СЮРПРИЗ.
О насущном
А бухгалтеры и ИП мучаются со сдачей отчетности: иногда возникают совершенно идиотские истории с уточненками, так что будьте осторожны.
Кстати, про отчетность. Вы как, 4-ФСС сдали? Если нет, ловите шпаргалку, как не запутаться с таблицей 5.
Мем дня
Кому война
...а кому сами знаете что. Главбух попалась на краже не много, не мало — миллиона рублей, причем из бюджетных денег. Теперь ждет суда.
Ахтунг!
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Ваша а нам повезло с читателями редакция
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
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