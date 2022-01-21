«Ночной бухгалтер». Налоговики придут к вам с рейдами по ККТ

Срочный ахтунг всем, кто до сих пор торгует на рынке без кассы: налоговики придут ко всем. Кроме бизнеса на ЕСХН.

Конец красивой жизни

Совсем скоро Дума примет закон о лишении продавцов права торговать на рынках без ККТ. Пока проект одобрили только в первом чтении.

Когда правила заработают, налоговики пойдут с проверками ко всем, кто работает без касс.

Исключение — фирмы и ИП на ЕСХН на торговых местах до 15 кв.м.

Отвечать, что называется, головой будут не только продавцы, но и администрация рынка. Об этом писали на «Клерке».

Продолжите работать без кассы? Администрация рынка расторгнет с вами договор аренды.

Просрочили

Не сдали единую упрощенную декларацию? Есть вариант «реабилитироваться» и сдать в срок отчетность по НДС и по налогу на прибыль.

Как всегда

Налоговики опять пошли шерстить бизнес с зарплатами ниже средней по отрасли. Очередная «волна», так сказать.

Скандал

Трешовая история про взятку в 30 миллионов: замешаны депутат и замглавы города.

А если дошли до ручки?

Бухгалтеры тоже жалуются на профессиональное выгорание, а там и до проблем со здоровьем недалеко. Что делать, если бух попал в больницу? Как отчитаться по НДС?

Цитата дня

Еще немного от депутата Госдумы Андрея Макарова:

— Если насилие неизбежно, попытайтесь расслабиться и получить удовольствие, — прокомментировал он грядущие новшества в налоговой системе.

Ваша держит голову высоко редакция