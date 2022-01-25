«Ночной бухгалтер». Бухгалтерам не дают включать в расходы оплату выходных за вакцинацию

А знаете, почему? Барабанная дробь: потому что такого понятия нет в ТК.

Филькина грамота

Можно сколько угодно махать в налоговой рекомендациями властей давать сотрудникам выходные за вакцинацию, но оплату выходных учесть в расходах вам все равно не дадут.

Причина — в ТК предусмотрены только обычные выходные дни. Рекомендованные оплачиваемые выходные за прививку не вписываются ни в эти самые обычные выходные, ни в отпуск по ТК. Ни к селу, ни к городу, в общем. А значит, и учесть их по закону в расходах нельзя.

Классная получается схема. Почти как с нерабочими днями, которые по-прежнему существуют только в указах президента и больше ни в каких законах. Ну а зачем заморачиваться и что-то куда-то вносить?

Еще немного про больничные

Пока власти только собираются проработать вариант закрытия больничных дистанционно, в Подмосковье уже пришли такие технологии. Как думаете, через сколько лет до остальных регионов дойдут?

Инициатива из Общественной палаты: работникам надо давать три выходных дня без больничного, если они подхватили легкую простуду. Мол, и сами поправятся за это время, и в поликлинике не подхватят что-то похуже, пока будут оформлять больничный.

Тут еще с выходными за вакцинацию не разобрались...

И тебе ЕНП, и мне ЕНП

Заявления от бизнеса о добровольном переходе на единый налоговый платеж начнут принимать уже с 1 апреля. Хотите присоединиться? Милости просят, как говорится.

По этому поводу глава ФНС высказался так:

«Клиентам останется один платеж, который будет прозрачно и понятно распределяться между всеми налогами. Наша задача, чтобы люди нам поверили и были абсолютно уверены в прозрачности».

Похоже, найдено фото ФНС, которая становится все прозрачнее и незаметнее для налогоплательщиков:

Интересно

Занимательная статистика: по итогам прошлого года банки стали реже блокировать счета бизнеса. Многие уже размышляют: это что, выходит, 115-фз стал мягче действовать? Или это бизнес стал такой добросовестный?

Занимаетесь грузоперевозками и не можете понять, как разобраться с новыми электронными документами? Расскажем все, что надо знать, чтобы: организовать удобный ЭДО в компании;

проще было контролировать перевозки;

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