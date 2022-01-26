«Ночной бухгалтер». Бухгалтер отбилась в суде от 2,7 млн по субсидиарке

Новый виток в судебном деле Ахмадеевой закончился победой. Кажется, Галина Ахмадеева прошла все круги судебного ада, и вот награда — новая победа в кассации.

Финиш близко

Уже больше 5 лет бухгалтера Галину Ахмадееву пытаются привлечь к субсидиарной ответственности за долги компании на 2,7 млн рублей.

Женщина прошла уже в прямо смысле слова все круги судебного ада, и кажется, свет в конце туннеля уже виден: очередное заседание кассации закончилось победой бухгалтера.

Второй кассацией будет Верховный суд, а он, как сообщил адвокат Ахмадеевой, не занимается переоценкой обстоятельств, установленных нижестоящими судами.

Так что есть все надежды на то, что эпопея уже совершенно точно придет к победному концу.

Выпуск «Ночного бухгалтера» о том, почему дело Ахмадеевой так важно изучить каждому — тут.

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