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«Ночной бухгалтер». Бухгалтер отбилась в суде от 2,7 млн по субсидиарке

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Новый виток в судебном деле Ахмадеевой закончился победой. Кажется, Галина Ахмадеева прошла все круги судебного ада, и вот награда — новая победа в кассации.

Финиш близко

Уже больше 5 лет бухгалтера Галину Ахмадееву пытаются привлечь к субсидиарной ответственности за долги компании на 2,7 млн рублей.

Женщина прошла уже в прямо смысле слова все круги судебного ада, и кажется, свет в конце туннеля уже виден: очередное заседание кассации закончилось победой бухгалтера.

Второй кассацией будет Верховный суд, а он, как сообщил адвокат Ахмадеевой, не занимается переоценкой обстоятельств, установленных нижестоящими судами.

Так что есть все надежды на то, что эпопея уже совершенно точно придет к победному концу.

Выпуск «Ночного бухгалтера» о том, почему дело Ахмадеевой так важно изучить каждому — тут.

О любимых

Налоговики ограничили объем сканов документов, которые можно прислать им за один раз, а бухгалтеры теперь жалуются на ЭДО. История про цифровизацию в России, в общем.

А ФНС развивает своего чат-бота «Таксика». По их мнению, за год он стал намного умнее, чем прежде, и уже умеет отвечать на тысячи вопросов.

Ну и куда же без чудесных отжигов наших любимцев! Кажется, здесь достаточно просто фото шедеврального требования:

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О том, чего еще ждать от налоговиков в 2022 году, мы написали здесь: смотрите, изучайте и записывайтесь на наш курс повышения квалификации.

Сюрприз

Возможно, вы не ждали, но очередная маркировка готова нагрянуть: на этот раз речь про алкоголь, овощи и фрукты. Уже представляете себе маркированные яблоки или помидоры?

Кстати, про ККТ: перерегистрировать ее специально из-за маркировки не надо, рассказали в ФНС.

Купите поп-корн

...пока будете ехать с работы домой, потому что мы вам тут целый обзор топовых Ютуб-каналов подвезли. Как говорится, залипайте на видосики с пользой.

Постскриптум

Подробный разбор самых жестких ошибок в кадровом учете 2022 года: берите на карандаш, как их не допустить.

Ваша потерялась на Ютубе редакция

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

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