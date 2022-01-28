Как заполнить декларацию за 2021 год на УСН «Доходы за вычетом расходов»

За 2021 год сдается декларация по форме, утвержденной Приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@. Это новая форма, несколько отличающаяся от той, которую сдавали за 2020 год.

Новая форма потребовалась из-за введения переходного периода потери права на УСН с 2021 года.

Напомним, если доходы превысят 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн, и (или) средняя численность работников превысит 100 человек, но не более чем на 30, можно продолжить применять УСН.

Общая информация о декларации

Состоит декларация из титульного листа и шести разделов. Титульный лист и раздел 3 общие для обоих видов УСН, однако разделы 1 и 2 для разных объектов налогообложения УСН различаются.

При УСН с объектом «доходы за вычетом расходов» заполняются разделы 1.2 и 2.2.

Раздел 3 представляется только теми налогоплательщиками, которые получали средства целевого финансирования, не облагаемые налогом по УСН. Т.е. обычно у коммерческих организаций и ИП этого раздела в составе декларации нет, поэтому в статье он не рассматривается.

Все правила заполнения декларации изложены в Порядке заполнения декларации, который можно найти у нас на сайте в разделе Бланки.

Обратите внимание! В декларации указываются только начисленные суммы налога, уплаченные суммы не указываются.

Общие правила заполнения декларации

Декларация может представляться как в бумажном, так и в электронном виде через ТКС. В бумажном виде декларация можно заполнять вручную, чернилами черного, синего или фиолетового цвета, или с использованием компьютера. Декларации, формируемые с использованием специальных программ, отличаются от деклараций, заполненных иначе, внешним видом и правилами заполнения полей.

При распечатке деклараций следует иметь ввиду, что не допускается двухсторонняя печать и нельзя скреплять листы степлером, поскольку это приводит к порче листов.

Все поля декларации заполняются слева направо. Если какое-то поле заполняется не полностью, то в оставшихся клетках поля проставляются прочерки. При отсутствии данных в каком-то поле, по всему поля ставится прочерк.

При заполнении декларации через специальные программы выравнивание цифр и текста производится по правому, а не по левому краю полей.

Титульный лист

Вверху титульного листа (а также вверху каждой страницы декларации) указывается ИНН и КПП. Поле КПП индивидуальные предприниматели не заполняют.

Если декларация первичная, то в поле «Номер корректировки» указывается 0, если сдается уточненная декларация, то ставится номер корректировки 1, 2 и т.д.

Налоговые периоды выбираются из Приложения 1 к Порядку заполнения декларации. Обычно это код 34 (календарный год). Другие периоды возможны при ликвидации организации или прекращении деятельности ИП.

В поле «по месту нахождения (учета)» ставятся коды из Приложения 2 Порядка. У ИП код 120, у организаций 210.

При заполнении поля «Налогоплательщик» указывается фамилия, имя и отчество предпринимателя, без указания статуса «индивидуальный предприниматель», название организации пишется полностью, с указанием организационно-правовой формы (например, Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»)

Если ИП или организация не являются реорганизованными, то поля для реорганизованных организаций они не заполняют. Номер телефона можно не указывать, но в случае обнаружения ошибок и неточностей в декларации наличие телефона поможет налоговым инспекторам быстрее донести связаться с вами, поэтому поле все-таки стоит заполнить.

Документы к декларации обычно не прикладываются, исключение — доверенность, если отчет подписывается представителем налогоплательщика.

В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» указывается:

в случае, если подписывает руководитель организации, проставляется цифра «1» и пишется построчно фамилия, имя, отчество руководителя организации, ставится его подпись и дата подписания. Если декларацию подписывает индивидуальный предприниматель, то ставится также цифра «1», подпись и дата. ФИО предпринимателя указывать не надо.

в случае, если подписывает доверенное лицо организации или предпринимателя, то указывается цифра «2» и ФИО представителя построчно, подпись и дата. Если представитель налогоплательщика является юридическим лицом, то указывается ФИО лица, уполномоченного в соответствии с документом, подтверждающим полномочия представителя налогоплательщика — юридического лица, подтверждать достоверность и полноту сведений, указанных в Декларации. В поле «наименование организации — представителя налогоплательщика» указывается наименование юридического лица — представителя налогоплательщика. Проставляется подпись лица, сведения о котором указаны в поле ФИО и дата.

Лицо, не подписывающее декларацию, а просто сдающее её в налоговую по поручению организации или ИП, не является представителем по заполнению декларации и поэтому его фамилия на титульном листе не указывается.

Заполнение разделов 1.2 и 2.2

Заполнение декларации следует начать со второго раздела — 2.2.

Сначала заполняется поле 201 «Код признака применения налоговой ставки». Цифру 2 ставят налогоплательщики, у которых в течение года доходы превысили 150 млн. рублей, и они начали применять ставку 8%. Все остальные ставят цифру 1.

В строках 210-212 указываются доходы за отчетные периоды 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев. В строке 213 указывается доход за год. В строках 220-223 пишутся расходы, за соответствующие периоды. Все суммы учитываются нарастающим итогом, а не поквартально.

Если в предыдущем налоговом периоде у налогоплательщика был убыток, то он может включить этот убыток в декларацию в строку 230 и уменьшить на него налогооблагаемую базу. Если убыток больше налогооблагаемой базы за текущий год, то на текущий год переносится не весь убыток, а только его часть. Т.е. строка 230 не может быть больше строки 243. Остаток убытка будет уменьшать налоговую базу следующих налоговых периодов. Учет убытков ведется в книге доходов и расходов по УСН в разделе III.

В строках 240-253 указывается налоговая база или убытки отчетного года. При расчете базы за 1 квартал от строки 210 отнимается строка 220, если итог положительный, сумма пишется в строку 240, если отрицательная (убыток), то в строку 250. Аналогичным образом рассчитывается база за 1 полугодие и 9 месяцев. При расчете же за год надо учитывать данные строки 230 (если они есть) — от строки 213 отнимается строка 223 и строка 230.

В строках 260-263 указываются ставки налога. В некоторых регионах действуют пониженные ставки, например, в Санкт-Петербурге в 2021 году ставка налога была 7%. Разные ставки в разных периодах могут быть в том случае, если налогоплательщик менял место регистрации на другой регион.

ИП, применяющие ставку 0% должны представлять декларацию в налоговую инспекцию, несмотря на то, что налога к уплате нет. В декларации указываются данные о полученных доходах и расходах и ставка налога 0%. Не прочерки в строке налога, а именно 0. Иначе декларация не пройдет камеральную проверку в налоговой инспекции, ведь ставки «прочерк» в Налоговом кодексе не предусмотрено.

В строке 124 указывается обоснование применения пониженной налоговой ставки, если она применяется. Эти ставки устанавливаются региональными законами. Принцип формирования кода похож на тот, который используется в декларациях по налогу на имущество. Поле кода состоит из двух частей: в первой указывается семизначный код из приложения к Порядку заполнения декларации, а во второй части кодируется статья, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона. Пример приведен в Порядке заполнения.

В конце заполнения раздела следует рассчитать минимальный налог, чтобы сравнить его с рассчитанным за год единым налогом. Полученная сумма минимального налога пишется в строке 280.

Теперь можно переходить к заполнению раздела 1.2.

В строках 010, 030, 060 и 090 указывается ОКТМО. Если ОКТМО в течение года не менялся, достаточно указать его в строке 010, а в остальных строках указывать не надо.

В строке 020 указывается сумма авансового платежа, подлежащего уплате за 1 квартал. Эта сумма уже рассчитана в разделе 2.2. в строке 270, поэтому в эту строку просто переносятся данные оттуда.

При расчете авансового платежа за 1 полугодие заполняется либо строка 040 (если авансовый платеж к уплате), либо строка 050 (если налог к уменьшению). Для расчета используются данные строк 271 и 020. При расчете авансового платежа за 9 месяцев следует использовать формулу, указанную у строк 070 и 080: 272 — (020 040 — 050). Если полученный результат положительный, он пишется в строке 070, если отрицательный, то в строке 080.

Пример: У организации по итогам 1 полугодия образовался убыток, в строке 271 декларации поэтому стоит прочерк. За 1 квартал был исчислен авансовый платеж в строке 020 в размере 112 425 руб. Считаем авансовый платеж за 1 полугодие (стр.271-стр020): 0 — 112 425 = - 112 425 руб. Сумма получилась отрицательная, поэтому указываем её в строке 050.

Рассчитывая же налог за налоговый период (строки 100 и 110), следует обратить внимание на минимальный налог в строке 280. Если строка 280 меньше или равна строке 273, то для расчета берется строка 273 и результат указывается в строках 100 или 110, если больше, то строка 280, а результат в строке 120. Формулы для расчета указаны у строк 100, 110 и 120.

Новое поле в декларации — 101. В нем указывается сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы налогообложения, подлежащая зачету. Эту строку заполняют те ИП, которые утратили право на применение ПСН и у них осталась переплата по этому налогу. Её можно зачесть в счет налога по УСН. Все остальные ИП (и тем более организации), в строка ставят прочерки.

Полученный в результате расчетов налог в строках 100 или 120 не всегда соответствует тому, что в реальности надо будет доплатить, поскольку в декларации показываются только начисления, а уплаты не показываются. Чтобы понять, сколько же надо доплатить налога за год, надо от строки 273 (в случае если она больше или равна строке 280) отнять уплаченные в течение года авансовые платежи. Если в результате сумма положительная, значит, налог в этой сумме надо доплатить. Если отрицательная — налог за налоговый период уже переплачен. В случае, если строка 273 меньше строки 280, то тоже самое рассчитывается от строки 280.

Имейте ввиду, что отдельного КБК для уплаты минимального налога не существует, поэтому даже если у вас получается минимальный налог к уплате, его не надо платить полностью, если в течение года производились авансовые платежи по налогу.

Пример: У организации по итогам года получился минимальный налог к уплате (строка 280 декларации) в размере 675 870 руб., однако в течение года было уплачено 142 275 руб. авансовых платежей. Поэтому доплатить надо сумму 675 870 — 142 275 = 533 595 руб. Хотя в декларации в строке 120 указана сумма 420 870 руб.