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«Ночной бухгалтер». Налоговики наконец-то рассказали, как заполнять 6-НДФЛ пострадавшему бизнесу

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Четкие и ясные формулировки заранее, чтобы бухгалтеры спокойно отчитались по НДФЛ? Зачем, если можно тянуть до последнего?

Никогда такого не было и вот опять

Компании из пострадавших отраслей бизнеса получили субсидии еще в прошлом году, но вот теперь вопрос: как об этих субсидиях отчитаться?

Загвоздка ковидных льгот в том, что речь там идет о зарплатах сотрудников.

Если точнее, зарплата за ноябрь или декабрь 2021 года в размере МРОТ на человека не облагается НДФЛ и взносами. А значит, нужно понять, как эту зарплату отразить в 6-НДФЛ.

Долгое время налоговики ясность не вносили, только еще больше запутывали людей. Попыталась распутать ситуацию с отчетностью 1С, предложив на выбор два варианта. В общем, бухгалтеры долго спорили и возмущались:

«Оба варианта не верные в корне. Куча нюансов, а ответов нет»

«Хотелось бы все таки услышать мнение налоговых органов»

И вот, наконец, ответ: в отчете должен быть вычет с кодом 620. Налоговики выпустили письмо № БС-4-11/1156@ от 02.02.2022. Правда, бухгалтеры пишут: «С 620 символом ругаются все СбиСы и Контуры. Но сдают». Как у вас получилось, коллеги?

Эттеншен

Минтруд поменял форму справки 182н. Изменения незначительные, но все равно надо взять на заметку.

Глобализация

Помните, в начале года на Гайдаровском форуме рассуждали, что одной налоговой службы внутри страны недостаточно, нам нужно и 2наднациональное урегулирование«? Держите первый шаг в этом направлении: у России и Беларуси может появиться общая налоговая.

Хм

Россиян опросили, как у них с «подушкой безопасности» — финансовыми накоплениями. И большинство признались, что даже если у них что-то и есть, прожить на эти деньги можно максимум три месяца. И чего это не копит никто, непонятно? Что, разве зарплат на это не хватает?

Отвечайте, а то вынесем дверь

Бухгалтеры обсуждают с коллегами прилетающие требования от налоговиков. И напоминают друг другу, что даже на самые абсурдные требования нужно отвечать. Чтоб проблем не было.

О том, как именно это лучше сделать, чтобы не налететь на проблемы, расскажут Мария Ильяшенко и Екатерина Болдинова на марафоне мастер-классов от «Клерка» по ответам на требования налоговиков. Записывайтесь прямо сейчас! Всё бесплатно.

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