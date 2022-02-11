«Ночной бухгалтер». На новой автоматической упрощенке штрафов от ФНС не будет

Кажется, что из АУСН — новой упрощенки — пытаются сделать такую сладкую конфету, что народ толпой побежит на новый режим. От штрафов освободили, дали право на пенсию...

Подсластили

Как будто к нам внезапно заглянула фея-крёстная: налоговики не будут штрафовать бизнес на АУСН, это ж надо! Правда, есть некоторые нюансы.

Все дело в том, что законопроект прошел пока только первое чтение в Думе, сейчас его дорабатывают для второго.

Во-первых, штрафовать предпринимателей не будут, но вот банки получат за нарушения по полной программе.

Во-вторых, предпринимателям придется выбрать — перейти на единый налоговый платеж для бизнеса или на АУСН. Совмещать эти два новшества будет нельзя.

В-третьих — и тут прямо радость — ИП на АУСН дали право на пенсию. При том, что фиксированные взносы они платить не будут.

Наши читатели уже засомневались:

«Помнится, в комментариях про АУСН люди ратовали за введение добровольного страхования для ИП в ПФР. А тут вон как — власти сделали ход конем. Вообще ничего платить не надо, баллы дадут просто так. Халява.» «За чей счет праздник?» «Заманивают. Вот еще вернули бы ИП на АУСН прежний пенсионный возраст — я бы записалась.»

У вас тоже есть ощущение, что где-то точно должен быть подвох?

А вот и подвох

Норму о том, что новые налоги можно вводить только с 1 января, хотят убрать из НК. Чтобы новые налоги на спецрежимах могли появиться в любое время. НЕ НУ А ЧТО

Квартирку сдаете? А налог платите?

Примерно на эту тему почитайте полезную статью — о том, как собираются контролировать рынок аренды и к чему это все приведет.

У нас тут даже цитата дня есть по этому поводу.

Пятничное

Впрочем, хватит переживаний! Ловите историю о 20летии «Клерка» в Инстаграме: мы знатно поностальгировали.

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