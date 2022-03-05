«Ночной бухгалтер». Переводить через СБП можно будет больше

Мы знаем, что вы устали. И не только из-за длинной рабочей недели. Поэтому «НБ» сегодня краткий.
Переводить можно будет большеКомпании и физлица смогут переводить по СБП за один раз 1 млн. А не 600 тыс. как раньше.
Панические макароныПомните, как закупали гречку, соль и макароны два года назад в пандемию? Все повторяется.
Ритейлеры не стали долго ждать и вводят ограничения «в одни руки». В Ашане, например, не больше трех пачек соли.
Минпромторг заявил, что это законно. «Пятерочка» тоже вводит ограничения. Можно понять: люди закупают сразу по 100 кг риса.
А мебельщики опасаются проблем с поставками комплектующих. «Леруа Мерлен» — вводит минимальную сумму заказа в интернет-магазине: 30 тыс. руб.
Ковид? Что?Регионы отменяют куар-коды. Ищите свой в нашем списке.
Мир вокруг все нестабильнее, переход на ЭДО становится все важнее. Но у бизнеса много сомнений: где хранить все документы? Как ими лучше обмениваться?
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Валюта...Сегодня можно не продавать валютную выручку. Хоть и рабочий день, но торги и расчеты на всех рынках Московской Биржи не проводятся. Поэтому обязательная продажа резидентами иностранной валюты может не проводиться.
Компании, которым надо открыть валютные счета, столкнулись с проблемой: многие банки теперь этого не делают.
Бухгалтеры советуют, в каких банках еще есть такая возможность.
Ваша честно устала, но держится, как и все вы, редакция