«Ночной бухгалтер». Переводить через СБП можно будет больше

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы знаем, что вы устали. И не только из-за длинной рабочей недели. Поэтому «НБ» сегодня краткий.

Переводить можно будет больше

Компании и физлица смогут переводить по СБП за один раз 1 млн. А не 600 тыс. как раньше.

Банковские комиссии за прием оплаты через Систему быстрых платажей в 2,5–3 раза ниже эквайринговых.

Панические макароны

Помните, как закупали гречку, соль и макароны два года назад в пандемию? Все повторяется.

Ритейлеры не стали долго ждать и вводят ограничения «в одни руки». В Ашане, например, не больше трех пачек соли.

Минпромторг заявил, что это законно. «Пятерочка» тоже вводит ограничения. Можно понять: люди закупают сразу по 100 кг риса.

А мебельщики опасаются проблем с поставками комплектующих. «Леруа Мерлен» — вводит минимальную сумму заказа в интернет-магазине: 30 тыс. руб.

Ковид? Что?

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Мир вокруг все нестабильнее, переход на ЭДО становится все важнее. Но у бизнеса много сомнений: где хранить все документы? Как ими лучше обмениваться?

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Валюта...

Сегодня можно не продавать валютную выручку. Хоть и рабочий день, но торги и расчеты на всех рынках Московской Биржи не проводятся. Поэтому обязательная продажа резидентами иностранной валюты может не проводиться.

Компании, которым надо открыть валютные счета, столкнулись с проблемой: многие банки теперь этого не делают.

Бухгалтеры советуют, в каких банках еще есть такая возможность.

Ваша честно устала, но держится, как и все вы, редакция

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