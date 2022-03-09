«Ночной бухгалтер». Пошли новые ограничения по валюте. Бухгалтеры хотят уходить из профессии

Центробанк, по сути, запретил физлицам покупать валюту. Теперь ее можно только обменять на рубли.
Опять двадцать пятьВременные правила операций с наличной валютой будут действовать до 9 сентября. Если коротко, суть такая.
По валютным вкладам: клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Причем речь идет о долларах, даже если вклад — в евро.
Правила насчет только рублей действуют и для вновь открытых валютных вкладов.
По покупке наличных: можно будет только обменять наличную валюту на рубли.
Новые правила обратились в новую волну паники: народ массово снимает наличную валюту в банках по ранее оставленным заявкам.
Экстренный вебинар по последним изменениям в ВЭД 15 марта проведет Людмила Ганичева на «Клерке»: все бесплатно, записаться можно тут.
Сколько можноВсе вокруг уже в состоянии морального нуля из-за происходящих событий. Бухгалтеры — такие же люди, а потому и некоторые из них уже не выдерживают: обсуждают уход из профессии:
«Из своего опыта скажу, что с сентября 2021 я ушла в другую профессию и мне первое время очень не хватало бухгалтерии))), а сейчас я привыкла уже, краешком пересекаюсь и знания все пригодились»Некоторые, впрочем, пишут:
«Сейчас в такой геополитической и экономической обстановке потерять работу — дорогое удовольствие (ЖКХ и прочие ежемесячные платежи никто не отменял). Может быть, найти работу в больших городах — можно, а вот в маленьких особенно не разгуляешься с выбором, зарплатный потолок например у нас в Волгограде — 20-25 тыс. руб.»Что скажете, коллеги? Были такие мысли?
НалоговоеВласти могут объявить отсрочки и рассрочки по уплате налогов. Такое право им дает новый федеральный закон.
А пока налоговики собирают с бизнеса мнения о возникающих экономических рисках. Вроде как информация нужна, чтобы разработать грамотные меры поддержки.
Мем дняДа, всем не до юмора, но кажется, без него мы все скоро свихнемся. Так что ловите актуалочку:
Ваша сонная и дождливая редакция