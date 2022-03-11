«Ночной бухгалтер». Налоговую уголовку могут начать заводить раньше

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Новые поправки в УПК еще не успели обрадовать бухгалтеров и юристов, а в них уже, похоже, закрался подвох. И он в том, что многие забыли про предпроверочный анализ. Не станут ли заводить уголовку раньше?

Ложка дёгтя

В приятной вести о том, что уголовные дела по налоговым преступлениям следователям станет сложнее, возможно, появился подвох.

Юристы спорят: точно ли можно выдохнуть, что налоговую уголовку смягчат?

Ведь суть поправок в том, что поводом для возбуждения уголовного дела служат только материалы, которые направлены налоговиками для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

А если так, то не идет ли речь о материалах предпроверочного анализа?

Такой точки зрения придерживается, например, налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

Другие юристы считают, что поправки просто возвращают налоговикам утраченный ими контроль за возбуждением уголовных дел по налогам.

Да и предпроверочный анализ в УК не прописан, а значит, и говорить не о чем.

В общем-то, не все так однозначно, как модно нынче говорить.

Бочка меда

Временно отменили проверки по валютному законодательству: налоговики не будут штрафовать, например, за выдачу иностранцам зарплаты наличными.

А еще сообщили, что не будут блокировать счета бизнеса до 1 июня 2022 года. Правда, тут тоже есть небольшой подвох.

Обнулили

Для поддержки туристической индустрии власти обнуляют НДС. Правда, право на эту льготу надо будет доказать.

Однако здравствуйте

Первый прецедент: суд отказал в иске, потому что истец находился в недружественной стране — Великобритании.

Обучение для бухгалтеров

Несмотря ни на что, продолжаем помогать вам повышать профессиональный уровень, чтобы пережить кризис с минимальными потерями. Ловите парочку бесплатных вебинаров:

По особенно деликатным вопросам — например, конфликтным увольнениям в кризис — всегда хочется обратиться к экспертам.

Как подойти к вопросу аккуратно, чтобы не закончить разбирательством в суде?

Как выбрать стратегию действий?

Как правильно поговорить с сотрудником?

Об этом и многом другом расскажут эксперты на бесплатном вебинаре от Бридж Групп 16 марта.

Записаться можно по ссылке

Ваша очень старается держаться редакция

Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Подборка полезных мероприятий

Разместить