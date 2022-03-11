«Ночной бухгалтер». Налоговую уголовку могут начать заводить раньше

Новые поправки в УПК еще не успели обрадовать бухгалтеров и юристов, а в них уже, похоже, закрался подвох. И он в том, что многие забыли про предпроверочный анализ. Не станут ли заводить уголовку раньше?

Ложка дёгтя

В приятной вести о том, что уголовные дела по налоговым преступлениям следователям станет сложнее, возможно, появился подвох.

Юристы спорят: точно ли можно выдохнуть, что налоговую уголовку смягчат?

Ведь суть поправок в том, что поводом для возбуждения уголовного дела служат только материалы, которые направлены налоговиками для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

А если так, то не идет ли речь о материалах предпроверочного анализа?

Такой точки зрения придерживается, например, налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

Другие юристы считают, что поправки просто возвращают налоговикам утраченный ими контроль за возбуждением уголовных дел по налогам.

Да и предпроверочный анализ в УК не прописан, а значит, и говорить не о чем.

В общем-то, не все так однозначно, как модно нынче говорить.

Бочка меда

Временно отменили проверки по валютному законодательству: налоговики не будут штрафовать, например, за выдачу иностранцам зарплаты наличными.

А еще сообщили, что не будут блокировать счета бизнеса до 1 июня 2022 года. Правда, тут тоже есть небольшой подвох.

Обнулили

Для поддержки туристической индустрии власти обнуляют НДС. Правда, право на эту льготу надо будет доказать.

Однако здравствуйте

Первый прецедент: суд отказал в иске, потому что истец находился в недружественной стране — Великобритании.

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