«Ночной бухгалтер». Налоговую уголовку могут начать заводить раньше

Новые поправки в УПК еще не успели обрадовать бухгалтеров и юристов, а в них уже, похоже, закрался подвох. И он в том, что многие забыли про предпроверочный анализ. Не станут ли заводить уголовку раньше?
Ложка дёгтя
В приятной вести о том, что уголовные дела по налоговым преступлениям следователям станет сложнее, возможно, появился подвох.
Юристы спорят: точно ли можно выдохнуть, что налоговую уголовку смягчат?
Ведь суть поправок в том, что поводом для возбуждения уголовного дела служат только материалы, которые направлены налоговиками для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
А если так, то не идет ли речь о материалах предпроверочного анализа?
Такой точки зрения придерживается, например, налоговый адвокат Вячеслав Василевский.
Другие юристы считают, что поправки просто возвращают налоговикам утраченный ими контроль за возбуждением уголовных дел по налогам.
Да и предпроверочный анализ в УК не прописан, а значит, и говорить не о чем.
В общем-то, не все так однозначно, как модно нынче говорить.
Бочка меда
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А еще сообщили, что не будут блокировать счета бизнеса до 1 июня 2022 года. Правда, тут тоже есть небольшой подвох.
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