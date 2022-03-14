«Ночной бухгалтер». Опять поменялись правила переводов за рубеж. Теперь о вашем счете должны знать налоговики

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Снова перемены с валютными переводами: теперь на свой счет в иностранном банке отправить валюту можно, но об этом счете должны знать налоговики. Впрочем, это еще не всё.

Семь пятниц на неделе

Ситуация меняется со скоростью звука — примерно с такой же меняются и правила валютных операций. Итак, среди последних новшеств:

  • компании-резиденты могут зачислять валюту на свои счета в иностранных банках, но если это нужно для финансирования их филиалов (представительств);
  • если россиянин-«физик» получает от иностранцев зарплату, арендную плату, дивиденды по ценным бумагам — валюту можно зачислять на счет такого россиянина в иностранном банке;
  • россиянам можно переводить валюту со счетов в иностранных банках, открытых до 1 марта 2022 года, на другие свои зарубежные счета.

Но важный момент: о таких счетах из вашего сообщения об этом должна знать ФНС.

— Это одна из позитивных новостей в сфере валютного регулирования за последнее время. Возможность финансирования деятельности российских филиалов зарубежом необходима многим компаниям. А возможность получать от нерезидентов зарплату, дивиденды, арендную плату и доходы от ценных бумаг на свои счета в иностранных банках порадует некоторых граждан, — считает Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита».

В очередь на каникулы — становись

Власти рассказали, кто сможет получить кредитные каникулы. Спойлер: конечно же, не все. В числе условий:

  • кредит выдан до 1 марта 2022;
  • у вас упал доход на 30% по сравнению со средним значением за прошлый год;
  • вы знаете о лимитах.

Спасение утопающих

Как известно, дело рук самих утопающих. После блокировки Visa и MasterCard за рубежом россияне думают об альтернативах. Так, например, можно оформить карту UnionPay — но на это пока готовы только чуть больше трети россиян.

Отступил

...коварный ковид, потому что столичные власти отменили антиковидные меры, в том числе ношение масок.

Бухгалтеры обсуждают

...во-первых, как быть, если нужно провести удержания из зарплаты, а у компании заблокирован счет.

Во-вторых, жалуются на № 19 ФСС, где придрались к форме 22.

И наконец, изучают новые ФСБУ: мы узнали о новых опасных изменениях, из-за которых можно нарваться даже на субсидиарку.

Ваша слишком понедельничная редакция

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