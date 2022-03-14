«Ночной бухгалтер». Опять поменялись правила переводов за рубеж. Теперь о вашем счете должны знать налоговики

Снова перемены с валютными переводами: теперь на свой счет в иностранном банке отправить валюту можно, но об этом счете должны знать налоговики. Впрочем, это еще не всё.
Семь пятниц на неделе
Ситуация меняется со скоростью звука — примерно с такой же меняются и правила валютных операций. Итак, среди последних новшеств:
- компании-резиденты могут зачислять валюту на свои счета в иностранных банках, но если это нужно для финансирования их филиалов (представительств);
- если россиянин-«физик» получает от иностранцев зарплату, арендную плату, дивиденды по ценным бумагам — валюту можно зачислять на счет такого россиянина в иностранном банке;
- россиянам можно переводить валюту со счетов в иностранных банках, открытых до 1 марта 2022 года, на другие свои зарубежные счета.
Но важный момент: о таких счетах из вашего сообщения об этом должна знать ФНС.
— Это одна из позитивных новостей в сфере валютного регулирования за последнее время. Возможность финансирования деятельности российских филиалов зарубежом необходима многим компаниям. А возможность получать от нерезидентов зарплату, дивиденды, арендную плату и доходы от ценных бумаг на свои счета в иностранных банках порадует некоторых граждан, — считает Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита».
В очередь на каникулы — становись
Власти рассказали, кто сможет получить кредитные каникулы. Спойлер: конечно же, не все. В числе условий:
- кредит выдан до 1 марта 2022;
- у вас упал доход на 30% по сравнению со средним значением за прошлый год;
- вы знаете о лимитах.
Спасение утопающих
Как известно, дело рук самих утопающих. После блокировки Visa и MasterCard за рубежом россияне думают об альтернативах. Так, например, можно оформить карту UnionPay — но на это пока готовы только чуть больше трети россиян.
Отступил
...коварный ковид, потому что столичные власти отменили антиковидные меры, в том числе ношение масок.
Бухгалтеры обсуждают
...во-первых, как быть, если нужно провести удержания из зарплаты, а у компании заблокирован счет.
Во-вторых, жалуются на № 19 ФСС, где придрались к форме 22.
И наконец, изучают новые ФСБУ: мы узнали о новых опасных изменениях, из-за которых можно нарваться даже на субсидиарку.
Ваша слишком понедельничная редакция