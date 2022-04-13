«Ночной бухгалтер». Проверьте свои ОКВЭДы: налоговики не принимают из-за них бухотчетность

Не по факту, а по документам

Суть требований налоговиков в том, что в бухотчетности должен быть проставлен не код реальной деятельности организации, а тот, который был указан в ЕГРЮЛ как основной.

И все бы ничего, но вот беда: ни в одном законе или нормативном акте такого требования нет. Это внутренний момент, он прописан в контрольных соотношениях, куда ФНС его включила после создания ГИРБО.

Кроме того, на «Клерке» несколько раз писали, что власти решили навести порядок в ОКВЭДах. Совпадение или...? Не думаем.

Не опять, а снова

Налоговики опять считают переплатой все платежи по налогам. Это уже вторая новость за неделю. Что же будет, когда введут единый платеж?

О наболевшем

Бухгалтеры не могут достучаться до техподдержки Атола: жалобы сыпятся одна за другой.

Про карточки и банки

Нашумевшие карты Union Pay, выпущенные российскими банками, перестали принимать иностранные интернет-магазины.

А приложение Сбера удалили из Play Market, но тут новости получше: скачать его все еще можно на официальном сайте банка.

Про 3-НДФЛ и вычеты

Ловите полезную статью о том, как ИП правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ.

А еще рассказ от налоговика про причину задержки денег по вычетам: говорит, что такое может быть в течение максимум трех дней.

Мнение дня

В Минцифры говорят, что никакого дефицита бумаги в стране нет. Тут должна быть шутка про сусликов, но мы ее пропустим.

Вебинары для бухгалтера

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