«Ночной бухгалтер». Проверьте свои ОКВЭДы: налоговики не принимают из-за них бухотчетность

Не по факту, а по документам
Суть требований налоговиков в том, что в бухотчетности должен быть проставлен не код реальной деятельности организации, а тот, который был указан в ЕГРЮЛ как основной.
И все бы ничего, но вот беда: ни в одном законе или нормативном акте такого требования нет. Это внутренний момент, он прописан в контрольных соотношениях, куда ФНС его включила после создания ГИРБО.
Кроме того, на «Клерке» несколько раз писали, что власти решили навести порядок в ОКВЭДах. Совпадение или...? Не думаем.
Не опять, а снова
Налоговики опять считают переплатой все платежи по налогам. Это уже вторая новость за неделю. Что же будет, когда введут единый платеж?
О наболевшем
Бухгалтеры не могут достучаться до техподдержки Атола: жалобы сыпятся одна за другой.
Про карточки и банки
Нашумевшие карты Union Pay, выпущенные российскими банками, перестали принимать иностранные интернет-магазины.
А приложение Сбера удалили из Play Market, но тут новости получше: скачать его все еще можно на официальном сайте банка.
Про 3-НДФЛ и вычеты
Ловите полезную статью о том, как ИП правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ.
А еще рассказ от налоговика про причину задержки денег по вычетам: говорит, что такое может быть в течение максимум трех дней.
Мнение дня
В Минцифры говорят, что никакого дефицита бумаги в стране нет. Тут должна быть шутка про сусликов, но мы ее пропустим.
Вебинары для бухгалтера
Продолжаем держать вас в курсе лучших бесплатных лекций ближайших дней:
- Основные средства по ФСБУ 6. Как определить ликвидационную стоимость (15 апреля, разберем самые важные вопросы по новому стандарту);
- Льготы и господдержка IT-компаний: как получить (15 апреля, будет полезно всем бухгалтерам и предпринимателям в этой отрасли);
- Риски при работе с самозанятыми и как их избежать (21 апреля, даем 10 лайфхаков по сотрудничеству с СМЗ и разбираем подводные камни).
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