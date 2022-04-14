«Ночной бухгалтер». Бумажные документы хранят только «бухи старой закалки»?

Дефицит бумаги или ускорение ЭДО?

Сначала ФНС официально решила не штрафовать бизнес за отсутствие бумажных чеков. Главное, мол, провести операции по кассе.

Потом выяснилось, что цены растут на обычную печатную бумагу. Из экономии бухгалтеры стали печатать накладные на листах А5.

Минпромторг заявил, что цены скоро упадут: к середине апреля так и произошло. Но во-первых, к старым показателям цены не вернулись. Во-вторых, непонятно, что будет дальше.

Бухгалтеры ударились в дискуссию. Кто-то бросил аргумент, что, мол, будем теперь на ЭДО переходить, принуждают. На это добавили:

«давно пора принудить, бесят уже бухи „старой закалки“ и всякие „газпромы“ со своими мокрыми печатями».

И понеслась: «один пожар — и вашей бумаге крышка», «ЭДО тоже проблемы создает» и т.д. и т.п.

Многие эксперты считают, что электронные документы в нынешней ситуации — лучший выход. Например, вот что говорит Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО», сертифицированный партнёр УЦ «Тензор»:

— Надежность ЭДО — сейчас вопрос практически необсуждаемый, ЭДО используют крупнейшие компании России. Его юридическая значимость признана на законодательном уровне ещё в 2006 году. На данный момент ЭДО актуален ещё и в связи с сильнейшим подорожанием бумаги.

С этим мнением согласны далеко не все, но и пачки всяких «Снегурочек» за тысячу рублей штука мало кто-хочет покупать.

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