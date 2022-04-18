«Ночной бухгалтер». Покупайте валюту в банках, иначе залетите на уголовку

Псс, валюта есть? А если найду

Центробанк смягчает правила по валюте: теперь (с 18 апреля) ее снова можно покупать в банке. По соцсетям ходят слухи, что это пока «только сказали»: в самих банках, мол, разворачивают и говорят «приходите завтра».

Справедливости ради скажем, что банкам нужно время адаптироваться к новому распоряжению, поэтому может быть, завтра все и наладится.

Проблема в том, что за время ограничений варианты покупки валюты с рук расцвели пышным цветом. В борьбу включились налоговики и пригрозили не только штрафами, но и... уголовными делами за такие покупки. Грозят статьей 172 УК.

Все дело в том, что хотя налоговики и приостановили штрафы по валюте, на ограничения февраля-апреля это не распространяется.

Ложка дегтя в бочке меда

Мы нашли в потоке хаоса и негатива хорошую новость. Банки снижают эквайринговые комиссии до 1%. Как объяснила глава Эльвира Набиуллина, это нужно, чтобы сохранить безналичные платежи.

Но и тут не без нюансов: в ответ на эту меру Центробанка банки начали урезать клиентам кэшбеки.

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Не прошло и года

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Собираетесь открывать бизнес? А вы отчаянный

Но все равно почитайте, как правильно открыть ИП: вдруг именно вас ждет успех даже в кризис.

Мем дня

Обычный понедельник после чтения ленты новостей:

Ваша слегка сонливая редакция