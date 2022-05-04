«Ночной бухгалтер». Абсурдных требований налоговиков может стать меньше. Опять обещают

А поговорить
Очередная история о том, как мытари собрались друг с другом поговорить обо всем и ни о чем. На Консультативном совете ФНС обсудили налоговые проверки — и выездные, и встречные.
Пришли к тому, что «будут внедрены механизмы, сокращающие необоснованное и чрезмерное истребование документов у налогоплательщиков» (цитата из официального сообщения ФНС).
Иными словами, необоснованных требований должно стать меньше, т.к. их будут тщательнее контролировать.
Речь, например, про такие:
- Налоговики требуют документы компании от рядового сотрудника, у которого их нет
- Налоговики опять стали просить все документы подряд, а не по конкретной сделке
- Налоговики требуют декларацию по НДС за год, когда у компании была УСН. Советы бухгалтеров, как это доказать
- Налоговики нарушают прямой запрет ФНС и прячут требования в уведомления
Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting объяснила, почему особых перемен, вероятно, ждать не стоит:
— Ответы на требования по встречным проверкам — это очень серьезная административная нагрузка на налогоплательщика. Как и требования, выставляемые в рамках проверки «конкретных сделок». Уже не один год идут разговоры о снижении этой нагрузки на налогоплательщиков, но дальше разговоров дело пока не идет. Посмотрим, что будет в этот раз.
Секретики
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