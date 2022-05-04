«Ночной бухгалтер». Абсурдных требований налоговиков может стать меньше. Опять обещают

А поговорить

Очередная история о том, как мытари собрались друг с другом поговорить обо всем и ни о чем. На Консультативном совете ФНС обсудили налоговые проверки — и выездные, и встречные.

Пришли к тому, что «будут внедрены механизмы, сокращающие необоснованное и чрезмерное истребование документов у налогоплательщиков» (цитата из официального сообщения ФНС).

Иными словами, необоснованных требований должно стать меньше, т.к. их будут тщательнее контролировать.

Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting объяснила, почему особых перемен, вероятно, ждать не стоит:

— Ответы на требования по встречным проверкам — это очень серьезная административная нагрузка на налогоплательщика. Как и требования, выставляемые в рамках проверки «конкретных сделок». Уже не один год идут разговоры о снижении этой нагрузки на налогоплательщиков, но дальше разговоров дело пока не идет. Посмотрим, что будет в этот раз.

Секретики

Баланс организаций, которые попали под санкции, будет недоступен посторонним в ГИР БО. Речь и про данные таких организаций в ЕГРЮЛ. ФНС составит список тех, кто сможет засекретить свои данные.

Зуб даю

Из-за многочисленных хакерских атак на сервисы по сдаче отчетности многие бухгалтеры не успели все сдать вовремя. Налоговики пообещали за такие случаи не штрафовать.

Банковские новости

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Дискуссия недели

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