Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Абсурдных требований налоговиков может стать меньше. Опять обещают

Документы по встречной проверке будут запрашивать реже. Егоров говорит, иначе это «серьезная административная нагрузка» на бизнес.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

А поговорить

Очередная история о том, как мытари собрались друг с другом поговорить обо всем и ни о чем. На Консультативном совете ФНС обсудили налоговые проверки — и выездные, и встречные.

Пришли к тому, что «будут внедрены механизмы, сокращающие необоснованное и чрезмерное истребование документов у налогоплательщиков» (цитата из официального сообщения ФНС).

Иными словами, необоснованных требований должно стать меньше, т.к. их будут тщательнее контролировать.

Речь, например, про такие:

Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting объяснила, почему особых перемен, вероятно, ждать не стоит:

— Ответы на требования по встречным проверкам — это очень серьезная административная нагрузка на налогоплательщика. Как и требования, выставляемые в рамках проверки «конкретных сделок». Уже не один год идут разговоры о снижении этой нагрузки на налогоплательщиков, но дальше разговоров дело пока не идет. Посмотрим, что будет в этот раз.

Секретики

Баланс организаций, которые попали под санкции, будет недоступен посторонним в ГИР БО. Речь и про данные таких организаций в ЕГРЮЛ. ФНС составит список тех, кто сможет засекретить свои данные.

Зуб даю

Из-за многочисленных хакерских атак на сервисы по сдаче отчетности многие бухгалтеры не успели все сдать вовремя. Налоговики пообещали за такие случаи не штрафовать.

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