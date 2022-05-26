«Ночной бухгалтер». Налоговики проскальзывают в щели и пытаются топить бизнес в суде фотографиями

Доказали, что не верблюд

Компания выиграла спор с налоговиками в суде, отбившись от целого списка аргументов, среди которых совершенно грандиозный.

Вызов свидетелей на допрос мытари попытались доказать... фотографией входной двери, куда протиснули документ.

Доказывать понадобилось потому, что свидетелей допросили через несколько месяцев после проверки, и суд учел этот факт в пользу налогоплательщика.

История настолько фееричная, что даже глазам не верится.

Очень много банковских новостей

Событие дня — это, конечно, снижение ключевой ставки ЦБ. Вслед за долларом по 55 будет и ставка 4,5%?

А еще Тинькофф пока не собирается менять имя, карты Visa и Mastercard стало легче обслуживать российским банкам, а малому бизнесу будут и дальше компенсировать расходы на СБП.

Премьеры, но не кино

Собрали подборочку вебинаров для бухгалтера, да не простых, а классных и бесплатных. Забирайте.

Взаимодействие с исполнителями на НПД можно сделать простым и безопасным, несмотря на ограничения. Главное — знать, как. Об этом мы вам и расскажем на бесплатном вебинаре 30 мая, в 16:00 мск. Приходите, задавайте вопросы, смотрите выступления и записывайте лекции. Записаться можно здесь.

В копилку важного бухгалтерского

Лайфхаки, заметки и просто занимательные вещи: делитесь с коллегами и шефами. Сегодня на «Клерке»:

Мем дня

Управление коллективом, которое мы заслужили:

Ваша ночная редакция