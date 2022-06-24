«Ночной бухгалтер». Минтруд рассказал все о временных переводах на другую работу. Ну или почти все

Чем дальше в лес...
Поддержка занятости в стране давно не была такой беспощадной: так называемый временный перевод на другую работу для работников временно простойных предприятий вызывает все больше вопросов.
Видимо, в Минтруде это поняли, поэтому выпустили целое письмо о том, как быть бухгалтерам и кадровикам. Спойлер: стало ненамного понятнее.
Итак, вот основные тезисы:
- если на предприятии останавливается производство, об этом надо сообщить в центр занятости;
- при временном переводе оба работодателя — и старый, и «временный» — сдают СЗВ-М;
- трудовую книжку забирать с собой к временному работодателю не нужно;
- и наконец, после окончания срочного трудового договора у нового временного работодателя надо вернуться к старому. Иначе это посчитают прогулом.
Впрочем, в письме есть еще несколько полезных моментов для понимания, почитайте.
А если после прочтения захотелось прокричаться — мы вас отлично понимаем. Заходите в «Красный уголок бухгалтера», там коллеги всегда посочувствуют.
Чернуха
День каких-то банковских скандалов. То Сбер продает валюту по странному курсу почти в 72 рубля, то Тинькофф никак не успокоится с комиссиями, то ползут новости про то, что в крупных банках нельзя открыть валютные счета.
Все подмывает на риторический вопрос: а что, из-за кризиса все банки уволили своих пиарщиков?
Выпускное
Внезапная инициатива по случаю выпускных: в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на...выпускные платья. Предложили, как всегда в таких случаях, в ЛДПР — ну и вы поняли, что будет дальше.
Хватайте удачу за хвост
Потому что идут последние часы акции со скидкой на легендарный «Клерк.Премиум», а еще заканчивается запись на бесплатный вебинар с крутейшим спикером по рискам работы с госконтрактами: вебинар начнется уже в понедельник в 11 утра мск.
Мем дня
Нам тут даже добавить нечего:
Ваша пятничка наконец-то редакция