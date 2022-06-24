«Ночной бухгалтер». Минтруд рассказал все о временных переводах на другую работу. Ну или почти все

Чем дальше в лес...

Поддержка занятости в стране давно не была такой беспощадной: так называемый временный перевод на другую работу для работников временно простойных предприятий вызывает все больше вопросов.

Видимо, в Минтруде это поняли, поэтому выпустили целое письмо о том, как быть бухгалтерам и кадровикам. Спойлер: стало ненамного понятнее.

Итак, вот основные тезисы:

Впрочем, в письме есть еще несколько полезных моментов для понимания, почитайте.

А если после прочтения захотелось прокричаться — мы вас отлично понимаем. Заходите в «Красный уголок бухгалтера», там коллеги всегда посочувствуют.

Чернуха

День каких-то банковских скандалов. То Сбер продает валюту по странному курсу почти в 72 рубля, то Тинькофф никак не успокоится с комиссиями, то ползут новости про то, что в крупных банках нельзя открыть валютные счета.

Все подмывает на риторический вопрос: а что, из-за кризиса все банки уволили своих пиарщиков?

Выпускное

Внезапная инициатива по случаю выпускных: в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на...выпускные платья. Предложили, как всегда в таких случаях, в ЛДПР — ну и вы поняли, что будет дальше.

Хватайте удачу за хвост

Потому что идут последние часы акции со скидкой на легендарный «Клерк.Премиум», а еще заканчивается запись на бесплатный вебинар с крутейшим спикером по рискам работы с госконтрактами: вебинар начнется уже в понедельник в 11 утра мск.

Мем дня

Нам тут даже добавить нечего:

Ваша пятничка наконец-то редакция