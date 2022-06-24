Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Минтруд рассказал все о временных переводах на другую работу. Ну или почти все

Квест для кадровиков и бухгалтеров давно не был таким интересным.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Чем дальше в лес...

Поддержка занятости в стране давно не была такой беспощадной: так называемый временный перевод на другую работу для работников временно простойных предприятий вызывает все больше вопросов.

Видимо, в Минтруде это поняли, поэтому выпустили целое письмо о том, как быть бухгалтерам и кадровикам. Спойлер: стало ненамного понятнее.

Итак, вот основные тезисы:

Впрочем, в письме есть еще несколько полезных моментов для понимания, почитайте.

А если после прочтения захотелось прокричаться — мы вас отлично понимаем. Заходите в «Красный уголок бухгалтера», там коллеги всегда посочувствуют.

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День каких-то банковских скандалов. То Сбер продает валюту по странному курсу почти в 72 рубля, то Тинькофф никак не успокоится с комиссиями, то ползут новости про то, что в крупных банках нельзя открыть валютные счета.

Все подмывает на риторический вопрос: а что, из-за кризиса все банки уволили своих пиарщиков?

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Внезапная инициатива по случаю выпускных: в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на...выпускные платья. Предложили, как всегда в таких случаях, в ЛДПР — ну и вы поняли, что будет дальше.

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Мем дня

Нам тут даже добавить нечего:

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