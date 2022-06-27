Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Единый налоговый счет все изменит в НДФЛ и взносах. Революция не опять, а снова

В летний отпуск бухгалтеру лучше не ходить. Ну а если все-таки пойдете, то готовьтесь к дикой лавине очередных перемен.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Даты и сроки

Коротко (куда уж короче) объясняем, что «натворит» единый налоговый счет с 2023 года.

НДФЛ надо будет платить один раз в месяц по выплатам с 23 по 22 число. Но есть исключения по декабрю и январю.

6-НДФЛ надо будет сдавать до 25 числа месяца, следующего за кварталом. За год — до 25 февраля. Причем будут нюансы и по отражению в отчетности налога.

Срок уплаты всех налогов сделают 28 числа. Перемены будут и в сдаче РСВ.

Наконец, датой дохода для НДФЛ по зарплате будет дата выплаты, а не начисления.

И всё перечисленное — новые детали законопроекта по единому налоговому счету, который вот-вот примут.

Бухгалтеры, конечно, в восторге. Вот парочка избранных диалогов наших читателей в комментариях (орфографию мы сохранили):

— Все мои эмоции выражены всеми нецензурными словами, что есть в лексиконе! Ну почему нельзя по-человечески сделать?!!! Например как со страховыми взносами. Уж не трогали бы тогда совсем ничего! В том варианте, как сейчас есть, хоть капля логики прослеживается, а в новом вообще ноль!!! Почему ЗП за последнюю неделю улетает в космос? Дебилы, б...!!!

— Читаю сегодня новостную ленту на Клерке, и у меня только один вопрос: ЧТО они там курят? Может быть в ГД прямо в воздух что-то распыляют во время заседаний?

И вот:

— Господи, прости...

— Идея не его авторства.

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